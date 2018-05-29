В рамках совместной операции погранцы РК и КР пресекли несколько нарушений

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что Государственная пограничная служба подвела итоги совместной пограничной операции "Бирлик-2018". Операция проводилась на кыргызско-казахстанской государственной границе с участием пограничных подразделений, представителей компетентных и правоохранительных органов Кыргызстана и Казахстана.

Основные усилия "Бирлик-2018" были направлены на предупреждение и борьбу с противоправными действиями на государственной границе, а также совершенствование взаимодействия между пограничными, правоохранительными и компетентными органами Кыргызстана и Казахстана, выработку ими согласованных действий при выявлении нарушений совместной границы, ее режима, а также при попытке провоза через госграницу запрещенных веществ, наркотиков и их прекурсоров, оружия и боеприпасов.

По результатам совместной деятельности за семь дней операции были задержаны 9 нарушителей режима госграницы, обнаружены 2 огнестрельных оружия (карабин "Мосина" и охотничье ружье). Был пресечен провоз из Кыргызстана в Казахстан незадекларированного груза (табачные изделия) на общую сумму более 5 миллионов сомов, а также ГСМ в количестве 3000 литров, незаконно ввозимых из соседней республики в Кыргызстан.

В рамках совместной пограничной операции "Бирлик-2018" пограничные подразделения Кыргызстана и Казахстана приобрели практический опыт в координировании действий на совместной границе, что позволит повысить качество охраны государственной границы.