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Как жители столицы отнеслись к обвинениям в адрес Сапара Исакова?

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- Оксана Гут
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Накануне, 29 мая, бывшему премьер-министру Сапару Исакову предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Уголовное дело было возбуждено после того, как произошла авария на столичной теплоэлектроцентрали, оставившая бишкекчан на несколько дней без тепла.

Как сами жители столицы отнеслись к обвинениям в адрес бывшего премьера - в блиц-опросе VB.KG.

Согласно официальной формулировке следствия установлено, что Сапар Исаков, в 2013 году, будучи заведующим отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя Аппарата Президента КР, при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ г. Бишкек", используя своё политическое положение, путем совершения организованных, заранее запланированных действий вместе с группой лиц, пролоббировал интересы иностранной компании при конкурсном отборе подрядчика, в результате чего интересам государства и общества был причинен ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время следствие продолжается.

По данным ГКНБ, Исакову избрана меру пресечения в виде подписки о невыезде.

URL: https://www.vb.kg/371157
Теги:
ГКНБ, ТЭЦ, коррупция, правительство, президент, уголовная ответственность, Бишкек, Сапар Исаков
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Комментарии
Реалист
30.05.2018, 16:16

Не переживай, Сапар! Ты ушёл - на твоё место придут такие же сапары. Мафия бессмертна!

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мэсний
30.05.2018, 16:43

надо об этом спросить у советников с.исакова..их у него было много..и все с гарварда или кембриджа..

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Самаган
30.05.2018, 17:29

Сапара уважают из-за того что красиво говорит, красиво может себя вести. А за преступление должен ответить. Должен быть наказан.

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