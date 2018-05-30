Как жители столицы отнеслись к обвинениям в адрес Сапара Исакова?

Накануне, 29 мая, бывшему премьер-министру Сапару Исакову предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Уголовное дело было возбуждено после того, как произошла авария на столичной теплоэлектроцентрали, оставившая бишкекчан на несколько дней без тепла.

Как сами жители столицы отнеслись к обвинениям в адрес бывшего премьера - в блиц-опросе VB.KG.

Согласно официальной формулировке следствия установлено, что Сапар Исаков, в 2013 году, будучи заведующим отделом внешней политики в ранге заместителя руководителя Аппарата Президента КР, при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ г. Бишкек", используя своё политическое положение, путем совершения организованных, заранее запланированных действий вместе с группой лиц, пролоббировал интересы иностранной компании при конкурсном отборе подрядчика, в результате чего интересам государства и общества был причинен ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время следствие продолжается.

По данным ГКНБ, Исакову избрана меру пресечения в виде подписки о невыезде.