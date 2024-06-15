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В конференции "Вода для устойчивого развития" принял участие Кыргызстан

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- Светлана Лаптева
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Делегация Кыргызской Республики во главе с заместителем министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - директором Службы водных ресурсов Алмазбеком Сокеевым и в составе посла Кыргызстана в Таджикистане Эрлана Абдылдаева, представителей профильных министерств и ведомств КР, приняла участие в Третьей международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития" 2018-2028 гг., которая проходит в городе Душанбе Республики Таджикистан с 10 по 13 июня.

Целью конференции является дальнейшая активизация общих усилий стран и поддержка реализации целей и задач Десятилетия действий "Вода для устойчивого развития".

В выступлении главы кыргызской делегации на "Водном и климатическом форуме Центральной Азии", который состоялся 10 июня 2024 года, было отмечено, что Кыргызстан продолжает работу по реализации добровольных обязательств по достижению целей Парижского Соглашения, а также готов принимать активное участие на пути к достижению реализации политики по снижению рисков стихийных бедствий.

На основном пленарном заседании Конференции в своем выступлении А.Сокеев отметил, что на территории Кыргызстана формируется около 40% водных ресурсов бассейна Аральского моря, из которых наша страна использует порядка 20%, тогда как 80% направляется в страны региона.

Подчеркнул важность модернизации ирригационной инфраструктуры и внедрения современных технологий в условиях изменения климата и на фоне интенсивного таяния ледников региона. В этом контексте призвал участников Конференции поддержать инициативу Президента Кыргызской Республики С.Н.Жапарова по созданию в г.Бишкек Регионального центра по внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.

Глава делегации также подчеркнул необходимость применения совместных усилий по защите и сохранению горных экосистем, которые играют важную роль в водоснабжении региона, и важность реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов, инициированного Кыргызстаном.

На полях конференции делегация Кыргызстана провела ряд встреч с представителями международных донорских организаций и финансовых институтов. В частности, с представителями Саудовского фонда развития обсужден проект, реализуемый в Кыргызстане в сфере водных ресурсов, и констатировали возможности продолжения второй фазы проекта, детали которой будут обсуждаться на планируемой в конце июля текущего года встрече в г.Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/437708
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