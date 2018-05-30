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Календарь, блокнот и термос. Банк извинился перед пенсионеркой

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- Виктория Григоренко
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Сотрудники банка, жертвой учений которых чуть не стала 67-летняя Е.В., извинились. Об этом она сообщила редакции VB.KG.

- В качестве "утешительного" подарка привезли блокнот, календарь и маленький термос. Вот только это никак не улучшило моё самочувствие и не возместило потраченную на успокоительное пенсию. Деньги я планировала потратить на покупку совсем другого, более необходимого для меня лекарства. Успокаивает лишь одно – осталась жива. Возможно, даже спасла кого-то другого, с более слабым сердцем. Но, даже осознавая, что это были всего лишь учения, отделаться от шока не могу до сих пор. И боюсь. В любом случае, то, что произошло, просто недопустимо, - так описала свое состояние Е.В.

Напомним, 67-летняя бишкекчанка оказалась в отделинии "Дос-КредоБанка" в ГУМе, когда туда ворвались люди в касках и с автоматами. Позже выяснилось, что это были учения....

Вот, что по этому поводу сообщили в ГУГССО МВД Кыргызской Республики:

"По просьбе административно-хозяйственного персонала охраняемого объекта группой быстрого реагирования ОО Свердловского района ГУГССО МВД отрабатывался алгоритм действий по отражению вооруженного нападения на банк. Договоренность о проведении проверки и оценки оперативности действий группы задержания была заключена между специалистом по режиму СБ банка и командиром подразделения ОО Свердловского района ГУГССО МВД.

Сотрудники группы задержания не располагали информацией о том, что полученный ими сигнал о срабатывании тревожной сигнализации на охраняемом объекте является учебным. Сигнал тревоги на пульт централизованного наблюдения был получен в 10:18 часов, в 10:21 часов группа захвата прибыла на место вызова.

Экипаж группы задержания действительно был полностью экипирован, как того требуют соответствующие инструкции. В соответствии с теми же инструкциями, войдя в помещение банка, милиционер группы задержания громко и четко произнес фразу: "Всем оставаться на местах, работает милиция". Никаких вульгаризмов в формате "мордой в пол" не было и не могло быть произнесено, что могут подтвердить как сотрудники, так и клиенты банка.

После фразы "Всем оставаться на местах, работает милиция" командиром подразделения также громко и четко было озвучено "Учебная тревога. Не беспокойтесь".

Посетительница банка, с чьих слов журналист излагает версию происходящего, на выходе из банка произнесла "Ребята, вы напугали нас". При этом видимых симптомов недомогания у женщины не наблюдалось. В противном случае, наши сотрудники в обязательном порядке предприняли бы все меры к оказанию необходимой доврачебной помощи.

По имеющейся у нас информации, руководство банка уже принесло извинения данной женщине.

В свою очередь мы также приносим свои глубочайшие извинения, если действия наших сотрудников стали невольной причиной недомогания женщины. Наша прямая задача - обеспечивать безопасность граждан и их имущества, а также защиту граждан от преступных посягательств. Также надеемся, что будет учтено, что сотрудники группы задержания действовали в режиме реальной угрозы, не предполагая о том, что они обслуживают учебный вызов".

А вот, что по поводу случившегося сообщили представители банка.

"Дос-Кредобанк приносит свои глубокие извинения клиентам, которые находились во время проведения плановых учений в отделении Банка. Плановые учения прежде всего направлены на обеспечение безопасности клиентов, проверку работоспособности охранно-пожарной и тревожной сигнализации и времени прибытия группы быстрого реагирования в Банк. Клиентов предупредили об учениях, хотим подчеркнуть, что фразы "мордой в пол" не использовались.

Подобные плановые учения связаны с участившимися случаями проблем в сфере обеспечения безопасности клиентов в мире, охранно-пожарной и тревожной сигнализации.

Надежность и безопасность являются важнейшими составляющими банковской работы, однако, клиенты для нас важнее всего.

Во избежание повторения подобных случаев в настоящее время Банк прорабатывает механизмы, исключающие присутствие и любые возможные неудобства во время проведения подобных учений, для клиентов".

Оба текста опубликованы без редакторской правки.

Примет извинения женщина или нет, решать ей. А банкам столицы в следующий раз стоит подумать - когда и в каком формате проводить "учения".

URL: https://www.vb.kg/371159
Теги:
банковский сектор, разбой, учения, МВД
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