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Шантажисты, вымогатели... Сколько еще таких сотрудников в МВД?

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- Виктория Григоренко
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Итогом служебного расследования в отношении начальника Службы внутреннего расследования МВД Скандарбека Кочербаева стало возбуждение уголовного дела и увольнение с правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Как уточняется, заявления поступили от ветеранов и действующих сотрудников органов внутренних дел КР, которых незаконно освободили от занимаемых должностей.

- Было проведено тщательное и объективное расследование, по итогам которого дана оценка действиям отдельных руководителей и издан приказ МВД КР. Доказаны несовместимые с работой в милиции проступки данных сотрудников: поборы, вымогательства денег путем угрозы и шантажа с использованием аудио и видеосъемок за малозначительные нарушения служебной дисциплины, подлежащих к уголовному наказанию, - сообщает пресс-служба.

В итоге в отношении Скандарбека Кочербаева Генпрокуратурой КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 частью 2 "Злоупотребление должностным положением" УК КР, поясняет МВД.

- В ходе служебного расследования всплыли и факты в отношении замначальника ГУГССО МВД КР, майора милиции Р. Касанова. Так, с 15 января 2012 года по настоящее время он 70 раз пересекал госграницу КР, а его отец Б. Касанов в 2008 году осужден Петропавловским областным судом Республики Казахстан на 10 лет лишения свободы за совершение тяжкого преступления. Касанову также вменяется создание нездорового климата в коллективе, грубое нарушение норм и требований нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов внутренних дел, грубое нарушение законных прав подчиненных сотрудников, соучастие в вымогательстве денежных средств, совершение проступков, несовместимых с требованиями устава МВД, предоставления недостоверных данных о судимости близких родственников и укрытие факта судимости близких родственников в совершении особо тяжкого преступления. Он уволен из рядов милиции, - проинформировали в ведомстве.

Освобожден от службы и начальник Главного управления кадров МВД Кыргызской Республики, полковник милиции Болот Имангазиев "за допущенные недостатки в организации служебной деятельности вверенного подразделения".

- В дисциплинарном порядке наказан и начальник ГУГССО МВД полковник милиции Улан Асанов, - подчеркнули в пресс-службе министерства внутренних дел.

URL: https://www.vb.kg/371160
Теги:
кадры, МВД
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Комментарии
МВД
30.05.2018, 21:05

Этих преступников нужно арестовать и посадить на пожизненный срок. Молодец Джунушалиев! Настоящий министр! За этими оборотнями в погонах сотни преступлений. Эпизодов будет куча. Они прикрывались именами Турганбаева Мелиса и Сегизбаева Абдиля. Это чистейшая коррупция. Нужно статью переквалифицировать. Давайте сотрудники милиции пишите смело сколько и у кого они путём вымогательств и шантажа отняли добра. Пусть возвращают награбленное

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