Сотрудники БГА и мэрии Бишкека незаконно выделили земли под "элитки"

Антикоррупционной службой ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проведения оперативных мероприятий выявлены коррупционные схемы незаконной передачи физическим и юридическим лицам права пользования муниципальными земельными участками в Южной зоне г. Бишкек, входящими в 187 га, ранее закреплёнными Постановлением Правительства КР за ГП "Кыргызстройсервис" с участием должностных лиц мэрии г. Бишкек и МП "Бишкекглавархитектура" г. Бишкек.

В апреле 2018 года по данному факту Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики были возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.303 ч.1 (коррупция) УК Кыргызской Республики, дальнейшее расследование которых было поручено Главному следственному управлению ГКНБ Кыргызской Республики.

Следствием установлено, что в сентябре 2017 года на основании поданного заявления от доверенного лица одного из ОсОО, МП "Бишкекглавархитектура" г. Бишкек без соответствующих разрешительных документов в ускоренном процессе составляет положительное градостроительное заключение о возможности сдачи в аренду земельного участка площадью 2,868 га под проектирование и строительство комплекса многоэтажных жилых домов с объектами соцкультбыта. Далее документы были переданы в Управление земельных ресурсов мэрии г.Бишкек.

Согласно проекту детальной планировки Южной зоны г. Бишкек данный земельный участок был предназначен под строительство общественных зданий и сооружений.

В результате формальных торгов с участием подставных лиц на вышеуказанном земельном участке начинаются самовольно строительно-монтажные работы по возведению многоэтажных элитных жилых домов без положительного заключения департамента государственной экспертизы.

Аналогичным способом были выделены земельные участки, расположенные в Южной зоне г.Бишкек. На данных арендованных земельных участках начато строительство многоэтажных элитных домов. В итоге предоставления земельных участков в аренду ниже рыночных цен городской бюджет теряет сотни миллионов сомов, вследствие чего государству нанесен ущерб в особо крупном размере. В настоящее время по данным уголовным делам продолжаются расследования и устанавливаются другие факты по предоставлению земельных участков.