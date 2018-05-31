Сагынбаев: вопрос президентской неприкосновенности решить может референдум

"Не думаю, что депутаты Жогорку Кенеша должны решать вопрос о лишении неприкосновенности экс-президента". Заявил на пресс-конференции секретарь Совета безопасности КР Дамир Сагынбаев, отвечая на вопрос редакции VB.KG.

По его словам, столь важное решение можно принять лишь в рамках народного референдума.

- Я не могу комментировать этот вопрос от всего Совета безопасности. Но как секретарь я скажу, что депутаты Жогорку Кенеша не должны самостоятельно принимать столь ответственное решение. Но если есть инициатива, то надо дать всему народу право решать – лишать ли экс-президента неприкосновенности. Иными словами, это народный референдум, - заявил Дамир Сагынбаев.

Отметим, 30 мая проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики", предполагающий в том числе лишение неприкосновенности экс-президента, вынесен на общественное обсуждение. Инициаторами законопроекта стали депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" Исхак Масалиев и депутат от фракции "Республика – Ата-Журт" Курманкул Зулушев.

В частности, нардепы предлагают внести в закон "О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики" следующие изменения:

- с учетом снижения уровня неприкосновенности Президента предусматривается новая редакция статьи 3, в которой нашли отражение и нормы Конституции, в части возможности привлечения Президента Кыргызской Республики к уголовной ответственности после отрешения его от должности. В статье 12 закона вводится аналогичная норма и в отношении экс-президента Кыргызской Республики;

- принимая во внимание, что члены семьи Президента, проживая вместе с ним, будут пользоваться определенными привилегиями и льготами статья 6 закона дополняется нормой, очерчивающей круг членов семьи Президента;

- в статье 8 исключается норма о страховании за счет государства жизни и здоровья членов семьи Президента;

- предлагается в статье 13 исключить норму о сохранении права на бесплатное медицинское обслуживание членов семьи экс-президента, а также в случае вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении экс-президента все гарантии, предусмотренные настоящей статьей, приостанавливаются;

- исключается часть вторая статьи 17, согласно которой членам семьи экс-президента после его смерти предусматривается предоставление пожизненно служебный автотранспорт, а также право на медицинское обслуживание, предоставляемое экс-президенту на день смерти;

- предлагается признать утратившим силу статью 18 закона. В последующем бремя защиты чести и достоинства должна лечь на самого экс-президента.

Согласно справке-обоснованию, абсолютная неприкосновенность экс-президента вступает в прямое противоречие как со смыслом правовых предписаний, так и с допустимыми конституционными пределами неприкосновенности какого бы то ни было должностного лица, упомянутого в Конституции.

Однако, депутаты предлагают не лишать экс-президента иммунитета полностью, поскольку он "остается носителем государственных секретов и информации особой важности, а также в силу того, что, будучи президентом, в ходе исполнения служебных обязанностей, это лицо принимало решения и издавало акты, которые могли вызвать негативные последствия и реакции отдельных лиц и групп. В этой связи законодатель должен оградить экс-президента от внеправового преследования из мести или других целей", возложив на него депутатскую неприкосновенность.

Инициатора поправок также подчеркнули, что предлагаемый "законопроект соответствует законодательству Кыргызской Республики, а его действие, в случае принятия, не потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета КР, не приведет к социальным, экономическим, правовым, правозащитным, гендерным, экологическим и коррупционным последствиям".

Отмечено и то, что настоящий проект Закона не подлежит проведению анализа регулятивного воздействия.

Парламентарии ждут от общественности отзывов и предложений до 30 июня. После законопроект поступит на рассмотрение Торага Жогорку Кенеша и далее по профильным комитетам.