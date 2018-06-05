Закроют? Кулматова и Исакова вызвали в ГКНБ

Как заявили представители СДПК, экс-главу Таможенной службы Кубанычбека Кулматова вызвали на допрос в ГКНБ к 15.00. И, как стало известно, буквально к 16.00 чекисты ждут и бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

О том, что и одного, и другого могут не просто допросить, но и арестовать, уже говорится давно. А тут еще Аскарбек Шадиев покинул республику в самый разгар уголовного следствия против него.

Не станет ли это поводом для следствия заключить под стражу именно сейчас и Кулматова, и Исакова? От греха, как говорится, подальше...

- Не стоит возможные действия Комитета нацбезопасности связываться с отъездом Шадиева. При этом как юрист могу сказать, что если есть основания для ареста, что мешает следствию пойти на это? Будет ли следствие руководствоваться политическими принципами? На первом месте, считаю, все же юридические основания, - заявил VB.KG Феликс Кулов.

Политик также считает, что вряд ли, даже если Кулматова или Исакова арестуют, это будет иметь большой резонанс в обществе.

- Допросам предшествовали шумные разоблачения, вот эти плоскогубцы за 600 долларов и "золотые" кондиционеры, так что вряд ли возможные аресты кого-то удивят, - считает Феликс Шаршенбаевич.

По данным VB.KG, следующим на допрос в ГКНБ если не сегодня, то буквально завтра пойдет действующий мэр Бишкека Албек Ибраимов.