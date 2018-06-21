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Коррупционные скандалы последних месяцев - верхушка айсберга

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- Виктория Григоренко
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С начала 2018 года в Кыргызстане заведено более десятка уголовных дел по статье "Коррупция" и "Злоупотребление должностными полномочиями". Примечательно, что большая их часть связана с тендерами и иностранными инвестициями.

Только в последнее время "вскрылись" многомиллионные нарушения с реконструкцией исторического музея, ипподрома на Иссык-Куле и т.д. Такая "расторопность" чиновников вызвала немалый шок общественности. И это при том, что власти еще не начали проверять освоение средств на ремонт дорог Кыргызстана, обильно поступающих в республику из-за рубежа.

Последние разоблачения хищений привели даже к тому, что привыкшие к отработанной годами системе "освоения" грантов чиновники стали бояться расходовать выделенные средства.

"Они говорят, что не могут потратить выделенные на подготовку к отопительному сезону средства. То ли тендеров, то ли других вещей испугались", - заявил ранее на заседании ЖК депутат Мирлан Бакиров.

При этом, деньги продолжают поступать. Так, например, накануне правительства Кыргызстана и Китая подписали в Бишкеке два соглашения, по которым Пекин выделяет Бишкеку безвозмездную помощь в 450 млн юаней или более 70 млн долларов США по нынешнему курсу.

А значит, не исключено, что у чиновников вновь не появится соблазн урвать очередной кусок от донорских финансов.

Как пояснил бизнес-аналитик Искендер Шаршеев, во внимании властей находятся прежде всего крупные проекты, до мелких обычно дело не доходит.

- Но и именно в них и кроются наибольшие коррупционные риски. Поэтому искать нужно там, где формируется бюджет – в налоговых штрафах, небольших средствах на ремонт, госзакупках. Конечно, там не фигурируют колоссальные суммы, но за годы хищений эти средства в разы превышают те скандальные суммы, которые чиновники "отработали" на модернизации ТЭЦ. Но здесь виновата, в первую очередь, госсистема, да и борьба с коррупцией напоминает "пожаротушение". Но создана эта "непрозрачность" бюджета, отсутствия контроля со стороны общества вполне осознанно, и демонтировать ее никто не будет, пока у госорганов будет доступ к подобным ресурсам. Поэтому все, что вскрылось сейчас и вскроется в дальнейшем – лишь вершина айсберга, - отметил VB.KG Шаршеев.

Уверен в неискоренимости коррупционных рисков и юрист Кайрат Осмоналиев. Хочешь заработать денег, говорит он, затей ремонт.

- Поэтому искать факты хищений нужно во всем, что строится и реконструируется. Обычно ремонты делают косметические, а стоимость их выходит космическая. Так как "надбавка" по госзакупкам порой доходит до 100 процентов. Например, сколько средств было выделено на ремонт аэропортов в Кыргызстане, трасс и дорог, "Умный" и "Безопасный город", и где результат? Посмотрите, что происходит в Минтрансе: постоянный поток денег привел к тому, что один министр в бегах, на другого заведено уголовное дело. А дорог, по сути, как не было, так и нет. Зато у Минтранса – бюджета много, а подрядных компаний еще больше. Поэтому, думаю, не лишним будет начать проверку именно с их ведомства. И здесь вопросы, прежде всего, к Счетной палате, - подчеркнул VB.KG Осмоналиев.

Однако юрист напомнил, что возбудить уголовное дело – одно, а довести до логического конца – другое.

- Ведь, что уж говорить, тянутся судебные процессы годами, потому что у подобных схем очень сильное лобби - среди и политиков, и чиновников. Та же Генпрокуратура зашевелилась только после заседания Совбеза, и сколько вскрылось подобных фактов? К слову сказать, на поднятие "прикрытых" дел Жээнбеков давал надзорному органу от 3 до 6 месяцев. Срок подошел, и обществу хотелось бы видеть результаты. Надеюсь они будут представлены ведомством в ближайшее время. Иначе никакого эффекта от коррупционной борьбы в дальнейшем не будет, - резюмировал Кайрат Осмоналиев.

URL: https://www.vb.kg/371305
Теги:
госзакупки, правительство, тендер, хищение, Минтранском
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Комментарии
Болот
21.06.2018, 10:12

Данное время идет борьба с коррупцией но некоторые чиновники как то мешает на процесс, но не смотря на это все так и наши органы который борются с коррупцией и за всех сил старается.

+3
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Жалоба модератору
Бакберген Муктарова
21.06.2018, 10:18
Карма: -9
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 14
Минусов: 23
Комментариев: 35

Элбийликтин коррупцияга каршы күрөшүн колдойт, күтүп жаткан. Керек болсо чыдамсыздык менен 35 коррупционердин тагдырын сурап жатышкан. Биринчиден, коррупциянын айынан турмуш кыйын болуп жатканын эл жакшы билет. Экинчиден, кеткен бийлик 2016-жылдан кийин элдитажатып, ар кандай окуялар болуп кетти. Кошуналар менен чатактар болду,

Казакстан менен чек ара жабылып, Түркия менен мамиле салкындады. Ушундай шартта коомчулук жаңы бийликтин келишин, айрым маселелерди жөнгө салышын жакшы кабыл алып жатат. Ал эми камалгандар тууралуу сөз кылсак, алар өздөрүнө саясий куугунтук болуп жатат деп билдирүү таратып жатышат. Бирок буга негиз жок. Себеби, азыркы бийликти КСДП сүйрөп келип бийликке отургузду. Өзү КСДПнын көрүнүктүү лидерлеринин бири. Ошондуктан бир партиянын ичиндегиадамдарга кандайча саясий куугунтук болушу мүмкүн? Экинчиден, Жогорку Кеңеш Сапар Исаковдун өкмөтүнө ишеним көрсөтпөөнү дээрлик бир добуштан кабыл алды. Үчүнчүдөн, ЖЭБдеги коррупция боюнча комиссия ишти аягына чейин текшерүүнү сунуш кылды. Аны да бардык эле депутат колдоду. Демек, бул жердекандайча саясий куугунтук болушу мүмкүн?

+2
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Жалоба модератору
Сыдыков Азат
21.06.2018, 10:31
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 8
Минусов: 5
Комментариев: 31

Президент коррупция менен күрөштү аягына чыгарат. Коррупциягакаршы күрөшүү саясий куугунтук эмес, далилдер менен болуп жатат. Өкмөт мүчөлөрүнүн 80%ы эски кадрлар. Калган жаңылар да дароо реформа жасап жиберет дегенден алысмын.Башчыны алмаштырса калганы өзгөрбөйт. Андыктан кадр маселесинесергектик менен кароо зарыл. Коррупция мененкоррупционерлер күрөшө албайт.

+1
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Жалоба модератору
Адилет
21.06.2018, 11:47

Хотите побороть коррупцию? Каждый начните с себя и все будет окей. Но для первого толчка надо всех кто сейчас сидит чиновником и депутатом посадить без суда!!! 

0
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Жалоба модератору
Азат
21.06.2018, 11:54

под предлогом борьбы с коррупцией заодно идет и зачистка политического поля. начали за здравие, закончили заупокой как говорится. показательные посадки, только и всего. а система не меняется абсолютно

0
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Жалоба модератору
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