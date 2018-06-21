Коррупционные скандалы последних месяцев - верхушка айсберга

С начала 2018 года в Кыргызстане заведено более десятка уголовных дел по статье "Коррупция" и "Злоупотребление должностными полномочиями". Примечательно, что большая их часть связана с тендерами и иностранными инвестициями.

Только в последнее время "вскрылись" многомиллионные нарушения с реконструкцией исторического музея, ипподрома на Иссык-Куле и т.д. Такая "расторопность" чиновников вызвала немалый шок общественности. И это при том, что власти еще не начали проверять освоение средств на ремонт дорог Кыргызстана, обильно поступающих в республику из-за рубежа.

Последние разоблачения хищений привели даже к тому, что привыкшие к отработанной годами системе "освоения" грантов чиновники стали бояться расходовать выделенные средства.

"Они говорят, что не могут потратить выделенные на подготовку к отопительному сезону средства. То ли тендеров, то ли других вещей испугались", - заявил ранее на заседании ЖК депутат Мирлан Бакиров.

При этом, деньги продолжают поступать. Так, например, накануне правительства Кыргызстана и Китая подписали в Бишкеке два соглашения, по которым Пекин выделяет Бишкеку безвозмездную помощь в 450 млн юаней или более 70 млн долларов США по нынешнему курсу.

А значит, не исключено, что у чиновников вновь не появится соблазн урвать очередной кусок от донорских финансов.

Как пояснил бизнес-аналитик Искендер Шаршеев, во внимании властей находятся прежде всего крупные проекты, до мелких обычно дело не доходит.

- Но и именно в них и кроются наибольшие коррупционные риски. Поэтому искать нужно там, где формируется бюджет – в налоговых штрафах, небольших средствах на ремонт, госзакупках. Конечно, там не фигурируют колоссальные суммы, но за годы хищений эти средства в разы превышают те скандальные суммы, которые чиновники "отработали" на модернизации ТЭЦ. Но здесь виновата, в первую очередь, госсистема, да и борьба с коррупцией напоминает "пожаротушение". Но создана эта "непрозрачность" бюджета, отсутствия контроля со стороны общества вполне осознанно, и демонтировать ее никто не будет, пока у госорганов будет доступ к подобным ресурсам. Поэтому все, что вскрылось сейчас и вскроется в дальнейшем – лишь вершина айсберга, - отметил VB.KG Шаршеев.

Уверен в неискоренимости коррупционных рисков и юрист Кайрат Осмоналиев. Хочешь заработать денег, говорит он, затей ремонт.

- Поэтому искать факты хищений нужно во всем, что строится и реконструируется. Обычно ремонты делают косметические, а стоимость их выходит космическая. Так как "надбавка" по госзакупкам порой доходит до 100 процентов. Например, сколько средств было выделено на ремонт аэропортов в Кыргызстане, трасс и дорог, "Умный" и "Безопасный город", и где результат? Посмотрите, что происходит в Минтрансе: постоянный поток денег привел к тому, что один министр в бегах, на другого заведено уголовное дело. А дорог, по сути, как не было, так и нет. Зато у Минтранса – бюджета много, а подрядных компаний еще больше. Поэтому, думаю, не лишним будет начать проверку именно с их ведомства. И здесь вопросы, прежде всего, к Счетной палате, - подчеркнул VB.KG Осмоналиев.

Однако юрист напомнил, что возбудить уголовное дело – одно, а довести до логического конца – другое.