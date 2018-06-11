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В Кыргызстане наиболее опасными для жизни являются более 1,5 тысяч участков

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- Виктория Григоренко
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В республике насчитывается 1 тысяча 642 опасных для заселения и наиболее подверженных стихии участков (ПОУ). Такие данные приводят Национальный институт стратегических исследований (НИСИ) и МЧС.

Несмотря на угрозу, на данный момент многие из них плотно заселены жителями региона.

Большая часть этих зон находится в Ошской и Джалал-Абадской областях, некоторая часть - в Баткенской. Например, только в Джалал-Абадской области переселению подлежат 1,5 тысячи семей. Всего их около 4 тысяч.

В целом же, за 7 лет (с 2010 по 2017 годы) в результате природных катаклизмов в КР пострадало 24,5 тысяч домов.

- Наибольший урон нанесен домохозяйствам Ошской и Нарынской области. В первой было разрушено 7 тысяч 643 строения, во второй – 6 тысяч 49. В Чуйской области за это время материальный убыток нанесен 2 тысячам 940 жилым постройкам, в Баткенской – 3 тысячам 213, Иссык-Кульской – 2 тысячам 553. Наименее подвержена природным катаклизмам лишь Таласская область – 816 домов за 7 лет, - отмечает НИСИ.

URL: https://www.vb.kg/371344
Теги:
МЧС, НИСИ, Ошская область, стихийные бедствия, Кыргызстан
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