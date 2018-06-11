Самый грязный воздух - в Бишкеке

Кыргызстан теряет позиции в мировых экологических рейтингах. Об этом VB.KG сообщили активисты молодежного экологического движения "Movegreen".

В частности, в мировом Индексе экологической эффективности (EPI) сейчас страна находится на 99 месте. Два года назад республика была на 71 месте. Причем хуже всего дела обстоят с загрязнением воздуха – Кыргызстан на 164 позиции из 180 возможных. Качество воздуха в целом оценивается чуть лучше – республика на 132 месте. Отличия пунктов в том, что именно входит в критерии оценки. Загрязнение воздуха изменяют по химическому составу, а качество – по наличию твердых/взвешенных частиц.

В Кыргызстане то, чем мы дышим, проверяют две организации – государственный "Кыргызгидромет" и молодежное экологическое движение "Movegreen". Первый регулярно публикует данные у себя на сайте, но при этом основное внимание уделяется химическому составу воздуха.

Так, по данным Управления наблюдений за загрязнением природной среды Кыргызгидромета, концентрация химических соединений в Бишкеке выше нормы. За май показатели снизились, но они все равно превышают норму (предельно допустимую концентрацию – ПДК): средний уровень формальдегида – 2,7 ПДК, диоксида азота – 2,25 ПДК, оксида азота – 2,7 ПДК. Грязнее всего по-прежнему в центре города, по информации госагентства.

"Кыргызгидромет" также следит за составом воздуха в Оше, Кара-Балте и Токмоке. Во всех трех городах показатели в пределах нормы (ниже ПДК). За май лишь в Оше было дважды зарегистрировано незначительное повышение концентрации диоксида азота. Другие отклонения не зарегистрированы.

Экологи и активисты из "Movegreen" в мае тоже проводили свои измерения. Как рассказала VB.KG активист Мария Колесникова, датчиков у них всего три, и все они находятся в Бишкеке: в Ботсаду и в районе перекрестков Московская-Эркиндик и Киевская-Тыныстанова. Правда, мониторинг проводится не совсем официально. Приборы в Кыргызстане не сертифицированы, но они проходили испытания в США.

По всем трем точкам данные вышли примерно одинаковыми. Измеряется только один показатель – наличие твердых частиц в воздухе.

"Среди множества загрязнителей, особое место занимают твердые/взвешенные частицы (particulate matter, PM), которые известны больше как PM2.5 или PM10, состав которых весьма разнообразен, учитывая разнообразие его источников. Согласно многочисленным отчетам, именно на их долю приходится больше половины заболеваний и преждевременных смертей", - сообщается в отчете организации, опубликованном по результатам последних наблюдений.

Активисты рассказали, что концентрация мелких частиц в теплые дни поднималась выше нормы с понижением температуры вечером и достигала максимальных значений (с 19:00-23:00) с постепенным снижением после 22:00 ночи. Предполагается, что это связано с изменением автомобильного трафика. Кроме того, на показатели влияет время года (чище всего воздух в апреле, грязнее всего – в январе).

Экологи отметили, что почти не ведется работа с частными домохозяйствами, вклад выбросов которых огромен в отопительный сезон, что доказывается высокими концентрациями загрязнителей начиная с того времени, когда наступают холода. В новостройках жители топят свои дома преимущественно углем, а в некоторых случаях синтетическими материалами (автомобильные шины, пластиковые отходы, и т.д.). Альтернативы при этом нет, экологические виды топлива населению недоступны из-за высоких цен, утверждают активисты.

По словам Марии Колесниковой, на сегодня самый доступный для простого горожанина способ повлиять на экологию – это начать с себя: пересесть на общественный транспорт или выбрать велосипед, не топить дом шинами. Правительству активисты тем временем предлагают увеличить экологические налоги. Например, налог на транспорт должен зависеть от года выпуска и объема двигателя автомобиля.

"В целом отсутствует должное внимание к этой проблеме как со стороны большинства горожан, так и властей, которые предпринимают минимальные шаги к улучшению ситуации. Так, муниципальные власти продолжают политику улучшения дорожной инфраструктуры за счет уменьшения зеленых зон вместо пешеходной и велосипедной, незначителен вклад в развитие общественного городского транспорта. Стратегии/планы по решению этой проблемы требуют комплексного подхода и тесного сотрудничества с другими секторами, так как затрагивает напрямую не только сферу здравоохранения и транспортного сектора,но также и промышленности, образования, туризма, сельского хозяйства и многих других, которые также безотлагательно должны считаться с экологическим аспектом, лежащим в основе устойчивого развития", - резюмировано в отчете движения "Movegreen".

В соседнем Казахстане активисты уже бьют тревогу: Алматы в сотне самых опасных для экологии городов мира, по версии сайта http://citycarbonfootprints.info/. Южная столица расположилась на 95-м месте антирейтинга. Правда, оценивается не качество воздуха, а то, сколько углекислого газа выбрасывается городом в воздух. Бишкека в этом рейтинге пока нет, но, по данным мониторингов, количество выбросов увеличивается, и повлиять на ситуацию пока не выходит.