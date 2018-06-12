"Креветка пустыни" поедает пастбища Нарына и юга Кыргызстана

Саранча, или, как ее еще называют, "креветка пустыни", обнаружена почти на 100 тысячах гектарах земель Кыргызстана. Об этом VB.KG сообщил специалист Департамента химизации и защиты растений Минсельхоза КР Алмаз Алакунов.

По его словам, на сегодняшний день обследовано 118 тысяч 750 гектаров по всей республике.

- В Джалал-Абадской области вредитель выявлен на 41 тысячи 400 га, в Баткенской – 11 тысячах 850, в Ошской – 9 тысячах 300, в Чуйской – 1 тысячи 498, Нарынской – 35 тысячах 921 гектаре. Если на юге пик распространения вредителя идет на спад, то в Нарыне саранча, напротив, только встает на крыло. Это связано с более теплыми погодными условиями южного региона. Поэтому сейчас наше ведомство активно ведет химическую обработку, чтобы не допустить вредителя к сельхозугодиям, - пояснил Алакунов.

В целом же, серьезного распространения вредителя не предвидится, так как цикл его жизни около 3-4 месяцев, отметил специалист.

- Сейчас поражены саранчой лишь пастбища. Но спасает то, что в этом году трава из-за осадков достаточно густая, поэтому нанести серьезный ущерб она не смогла. Однако существует риск ее нападения на сельскохозяйственные культуры. И на сегодняшний день самый опасный очаг находится в Жумгальском районе Нарынской области. Поэтому на борьбу "подняты", помимо нашего ведомства, все айыл окмоту. Серьезную помощь в этом оказали 10 аппаратов-опрыскивателей, выделенные нам японскими спонсорами. Со старой техникой локализовать массовое распространение вредителя ведомству было бы гораздо трудней, - подчеркнул Алакунов.

Специалист Департамента заверил, что нашествие вредителя не связано с его недавним появлением в Таджикистане.

- Участок, где была выявлена саранча, располагался достаточно отдаленно от нашей республики, близ границ Афганистана. Поэтому добраться до нашей республики она бы однозначно не смогла, - резюмировал Алакунов.

Напомним, в мае этого года Таджикистан заявил, что в республике зафиксировано массовое нашествие саранчи. Вредитель нанес немалый ущерб сельхоз посевам республики. И это при том, что ежегодно на борьбу с саранчой из таджикского бюджета выделяют более миллиона долларов.

Напомним, что ранее Минсельхоз КР также заверял, что республике не грозит нашествие крылатого вредителя. Подчеркивая, что химическая обработка территорий возможного его распространения практически завершена.