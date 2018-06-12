В Бишкеке, видимо, все же появятся "пешеходные" улицы

В проекте детальной планировки Бишкека уже предусмотрены улицы с приоритетом для пешеходов. Об этом VB.KG рассказал специалист по планированию городской инфраструктуры Атай Самыйбек.

В "Бишкекглавархитектуре" уточнили, что работа по рассмотрению разных вариантов уже начата, есть несколько возможных пешеходных улиц, но точную и полную информацию сообщат позже, когда проект обретет реальные очертания. Возможно, будет проводиться дополнительная работа с членами неправительственных организаций, чтобы учесть все нюансы.

Член ОФ "Городские инициативы" Айканыш Дербишева отметила, что идея с пешеходными улицами хорошая, но ее можно не превращать сразу в полноценный проект, а для начала провести апробацию – выбрать одну или несколько улиц и попробовать их перекрыть на несколько месяцев.

- Такой вариант называется "прототипированием" на языке специалистов по городским инфраструктурам. Можно посмотреть, как закрытие улиц повлияет на пешеходов и автомобилистов. Улицы, которые закрывают на ремонт, для прототипирования не подходят. Гулять по ним чаще всего неудобно, да и элементов, обязательных для пешеходных зон, там нет. Такими элементами обычно являются кафе, сувенирные магазины, достопримечательности, парки, лавочки, хорошее освещение. В Бишкеке пешеходная зона в идеале должна возникнуть ниже улицы Боконбаева, но выше улицы Фрунзе. Лучше всего – ближе к центру. Бульвар Эркиндик уже неплохо вписывается в заданные рамки, и ранее от горожан поступали предложения сделать его западную зону запретной для автомобилей, - объясняет Дербишева.

По словам Атая Самыйбека, при планировании города в центре всегда стоит сделать акцент на пешеходах и на общественном транспорте.

- Пешеходные улицы стимулируют людей больше времени проводить на улице, оживляют бизнес-активность. Очень важно, чтобы они были инклюзивными и имели хорошую связь с другими улицами и точками притяжения людей, - рассказал активист.

Инклюзивные, объясняет Самыйбек, – это хорошо вписывающиеся в общий облик города. До пешеходных зон должно быть легко добраться, они должны дублировать имеющиеся транспортные потоки и соединять знаковые места.

Например, неплохо в концепцию "пешеходной зоны" вписывается улица Орозбекова. Ее еще называют "ресторанной" за обилие точек общепита с обеих сторон. Центральную часть Орозбекова для проезда перекрывали почти полностью ради "фестивалей еды" в прошлом году. Тогда кафе предлагали прохожим попробовать их блюда, а аниматоры тем временем развлекали детей.

Исторические достопримечательности в Бишкеке расположены по улицам Фрунзе и Жибек Жолу. Жибек Жолу – бывший Ташкентский тракт, рядом с которым расположена Кузнечная крепость, место, откуда начал расти город. Часть памятных мест находится рядом с улицей Абдымомунова (в том числе одно из старейших зданий – Свято-Никольская церковь). С одной стороны дорога упирается в парк Панфилова, рядом – Белый дом, Исторический музей, Дом правительства. Неподалеку находятся театры (Кыргызский драматический, Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова), и в пешей доступности оттуда же - музей ИЗО. Улица в центре, но транспорт по ней ездит не так активно, как по соседней Фрунзе или проспекту Чуй.

Кстати, в Алматы пешеходная зона уже есть. Там недавно появилась своя пешеходная зона. Таковой стала улица Панфилова, которую открыли только осенью 2017 года. Часть работ там, правда, еще не завершена, зону озеленяют, оставлен небольшой въезд для автомобилей (для спецтранспорта и людей, которые живут поблизости).

План детальной планировки Бишкека пока отправлен на доработку, как сообщили VB.KG активисты. Его, как ожидается, утвердят осенью. Но улицы, которые могут стать пешеходными, будут известны в ближайшее время.