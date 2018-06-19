Душанбе может стать культурной столицей СНГ

Предложение об объявлении города Душанбе культурной столицей Содружества в 2021 году будет рассмотрено 20 июня в Астане. Об этом сообщают СМИ Таджикистана.

Вопрос будет поднят в рамках заседания Совета по гуманитарному сотрудничеству государств – участников СНГ.

"Объявление Душанбе культурной столицей Содружества запланировано только в 2021 году. Но решение об этом будет принято уже в конце июня нынешнего года. Также на мероприятии обсудят и вопросы дальнейшего расширения связей и углубления взаимодействия со специализированными учреждениями системы ООН, работы интернет-проекта "Созвучие: литература и публицистика стран Содружества". Темы, касающиеся проведения в 2018 году V Съезда учителей и работников образования государств – участников СНГ обсудят 26-29 сентября в Бишкеке, - отмечают СМИ РТ.