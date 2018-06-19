Погода
$ 68.19 - 68.42
€ 79.05 - 80.05

Душанбе может стать культурной столицей СНГ

230  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Предложение об объявлении города Душанбе культурной столицей Содружества в 2021 году будет рассмотрено 20 июня в Астане. Об этом сообщают СМИ Таджикистана.

Вопрос будет поднят в рамках заседания Совета по гуманитарному сотрудничеству государств – участников СНГ.

"Объявление Душанбе культурной столицей Содружества запланировано только в 2021 году. Но решение об этом будет принято уже в конце июня нынешнего года. Также на мероприятии обсудят и вопросы дальнейшего расширения связей и углубления взаимодействия со специализированными учреждениями системы ООН, работы интернет-проекта "Созвучие: литература и публицистика стран Содружества". Темы, касающиеся проведения в 2018 году V Съезда учителей и работников образования государств – участников СНГ обсудят 26-29 сентября в Бишкеке, - отмечают СМИ РТ.

URL: https://www.vb.kg/371563
Теги:
СНГ, Таджикистан, форум, культура, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  