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Поздравляем сборную России с выходом в плей-офф!

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- Оксана Гут
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- Сначала Кадыров общается с египетской сборной, а потом их футболист забивает в свои же ворота, - в Сети уже появились шуточки на тему вчерашнего матча.

Как комментирует игру Россия-Египет сам глава Чеченской республики:

- Главное счёт на табло, а не то, что Фатхи "удачно" забил мяч в свои ворота! Молодец, Фатхи!!! - пишет в соцсетях Рамзан Кадыров.

Отметим, вчера, 19 июня, сборная России одержала победу над командой Египта в матче второго круга группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге, на стадионе присутствовало 64 468 зрителей. Матч завершился со счетом 3:1.

Решающим моментом стал автогол защитника египтян Ахмеда Фатхи на 47-й минуте в собственные же ворота. Болельщики уже прозвали его "удачным".

На 59-ой минуте мяч забил полузащитник Денис Черышев.

Через полторы минуты голом отличился нападающий Артем Дзюба.

На 73-й минуте встречи в ворота российской команды был назначен пенальти, который реализовал нападающий сборной Египта Мохаммед Салах.

Напомним, в первом матче сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. А Уругвай обыграл Египет - 1:0. Тем самым египтяне первые лишились шансов на выход в плей-офф ЧМ.

Российская же команда вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу впервые за 32 года.

Восхищение чемпионатом приобретает разные формы - к примеру, в Китае сделали песчаные фигуры.

Выставка песчаных скульптур, посвященная Чемпионату Мира по футболу 2018, прошла в Китае в городе Чжоушань. На выставке были представлены 9 экспонатов общей площадью 1500 кв. метров.

URL: https://www.vb.kg/371591
Теги:
Египет, Россия, футбол, чемпионат
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