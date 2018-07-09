Россия обещает отыграться в 2022 году

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к болельщикам со словами благодарности и заявил, что через 4 года на ЧМ в Катаре они "сделают лучше".

Отметим, что 7 июля сборная России проиграла команде из Хорватии в четвертьфинале ЧМ по футболу.

В основное время матч завершился со счетом 1:1. В дополнительное время сначала хорваты вышли вперед, но на 115-й минуте Марио Фернандес сравнял счет голом со штрафного.

Была назначена серия послематчевых пенальти. В них Хорватия победила со счетом 4:3. И Россия вылетела из ЧМ-2018.

Хорватскую сборную могли дисквалифицировать на два матча из-за ее защитника Домагоя Виде, который сразу после окончания игры выкрикнул фразу "Слава Украине!". Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) вынес предупреждение игроку из Хорватии, расценив сказанное как неспортивное поведение, противоречащее принципам fair-play.

Несмотря на это, Хорватия сыграет с Англией в полуфинале чемпионата мира. Матч состоится 11 июля в 21.00 по московскому времени.

В субботу, 7 июля, также в 1/2 финала вышли сборные Англии и Бельгии.

Англия победила Швецию со счетом 2:0, а Бельгии обыграла Бразилию 2:1.

ЧМ-2018 продлится до 15 июля. Финал пройдет на стадионе "Лужники".