В России за время ЧМ собрали 18 тонн пивных банок

После матчей Чемпионата Мира со стадионов в России вывезли уже больше 220 тонн мусора. Об этом сообщают российские СМИ.

По информации, 18 тонн приходятся на алюминиевые банки из-под пива – это 1 миллион 350 тысяч штук.

- Все собранные банки уже отправлены на переработку, - поясняют СМИ.

А вот в Санкт-Петербурге за деньги стали принимать использованные пластиковые бутылки.

"За сдачу любой пластиковой бутылки из-под воды, молока, пива, а также любой картонной упаковки из-под жидких продуктов питания сумма возврата составляет 50 копеек. Компания также принимает в своих пунктах опаснейшие для экологии полиэтиленовые пакеты – и возвращает 10 копеек за каждый пакет. На данный момент точек по приему пластиковой тары насчитывается около 20. Весь собранный мусор будет направлен на дальнейшую переработку", - говорится в информации.

Напомним, Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани, Екатеринбурге и Саранске.