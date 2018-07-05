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В России за время ЧМ собрали 18 тонн пивных банок

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- Виктория Григоренко
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После матчей Чемпионата Мира со стадионов в России вывезли уже больше 220 тонн мусора. Об этом сообщают российские СМИ.

По информации, 18 тонн приходятся на алюминиевые банки из-под пива – это 1 миллион 350 тысяч штук.

- Все собранные банки уже отправлены на переработку, - поясняют СМИ.

А вот в Санкт-Петербурге за деньги стали принимать использованные пластиковые бутылки.

"За сдачу любой пластиковой бутылки из-под воды, молока, пива, а также любой картонной упаковки из-под жидких продуктов питания сумма возврата составляет 50 копеек. Компания также принимает в своих пунктах опаснейшие для экологии полиэтиленовые пакеты – и возвращает 10 копеек за каждый пакет. На данный момент точек по приему пластиковой тары насчитывается около 20. Весь собранный мусор будет направлен на дальнейшую переработку", - говорится в информации.

Напомним, Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани, Екатеринбурге и Саранске.

URL: https://www.vb.kg/371899
Теги:
мусор, Россия, чемпионат мира
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Сюжет: Чемпионат мира по футболу 2018 (8 материалов)
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