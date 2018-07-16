Завершился лучший, по версии ФИФА, мундиаль в истории

15 июля завершился Чемпионат мира по футболу в России. Золото ЧМ-2018 завоевала сборная Франции, обыграв в финале национальную команду Хорватии.

Матч, прошедший накануне на стадионе "Лужники" в Москве, завершился со счетом 4:2 в пользу французов. Это их вторая победа на ЧМ по футболу, ранее Франция становилась чемпионом мира в 1998 году. Хорватия же играла в финале впервые.

ЧМ-2018 в России уже назвали лучшим за всю историю проведения чемпионатов. Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в подтверждение тому заявил российским СМИ, что "турнир собрал более трех миллиардов телезрителей и привлек более миллиона болельщиков в Россию".

"Я 20 лет в футболе, мне есть с чем сравнивать: это моя работа. Уровень инфраструктуры: арены, аэропорты... Это лучшее, что было на мундиале", - заявил глава ФИФА.

Подвел итоги чемпионата и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В своем Твиттере он написал: "Великолепный финал! Франция - чемпион. Россия провела лучший Чемпионат мира по футболу!".

По результатам турнира полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком Чемпионата мира 2018 года в России - он стал обладателем приза "Золотой мяч".

Званием лучшего молодого игрока был награжден 19-летний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

Приз ЧМ-2018 "Золотая перчатка" получил вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа.

Ранее нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал обладателем "Золотой бутсы" Чемпионата мира-2018 в России.

Турнир проходил в 11 российских городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.