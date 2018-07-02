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Россия - Хорватия: за кого вы будете болеть?

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- Оксана Гут
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Накануне, 1 июля, в "Лужниках" встреча сборных России и Испании завершилась со счетом 4:3.

Испания открыла счёт на 12 минуте благодаря автоголу защитника сборной России Сергея Игнашевича. Но на 41-й минуте нападающий Артем Дзюба реализовал пенальти и сравнял счет.

Основное время завершилось вничью 1:1

Дополнительное время также ничего не дало. Победителя выявили в серии пенальти: сильнее оказалась Россия - 4:3. Вратарь сборной Игорь Акинфеев дважды спас ворота от гола испанцев.

По результатам матча, Россия выиграла у сборной Испании и вышла в ¼ финала. Российские болельщики ликуют, а игроки сборной "счастливы, что страна гордится нами", комментируют "RT" футболисты историческую победу над Испанией.

Вчера же на ЧМ определился соперник сборной России на четвертьфинальной стадии. Им стала Хорватия, одолевшая в 1/8 финала в серии пенальти Данию со счетом 3:2. Основное и дополнительное время на этом матче также завершилось вничью - 1:1.

Российская и хорватская команды встретятся 7 июля в Сочи.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах РФ. Турнир продлится до 15 июля.

URL: https://www.vb.kg/371805
Теги:
Россия, футбол, Испания, ЧМ 2018
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Сюжет: Чемпионат мира по футболу 2018 (6 материалов)
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Комментарии
Райзап
02.07.2018, 10:52

Немцы нагло слили игру корейцам. Теперь испанцы сделали вид, что бились но проиграли. как поведут себя французы? скорее всего уругваю проиграют, англичане возможно колумбийцам проиграют, что бы потом не позориться при встрече с российской командой как это было с испанцами. С оставшими командами будет проще договориться. ВВП договорился с буками. Россия чемпион. 

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Аман
02.07.2018, 11:36

Глупый вопрос задали, только нпошники будут болеть против!

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Адилет
02.07.2018, 14:04

Райзап

Немцы нагло слили игру корейцам. Теперь испанцы сделали вид, что бились но проиграли. как поведут себя французы? скорее всего уругваю проиграют, англичане возможно колумбийцам проиграют, что бы потом не позориться при встрече с российской командой как это было с испанцами. С оставшими командами будет проще договориться. ВВП договорился с буками. Россия чемпион. 

Что ты употребляешь чтоб такое писать и вообще выдумывать.

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Югослав
02.07.2018, 14:10

Конечно Хорватия!

Халява кончилась...

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1
02.07.2018, 14:48

Хорватия конечно. А то совсем оборзели, уверовали что сильный  у них футбол

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Гражданин
02.07.2018, 16:30

За хорватов, в россии русских футболистов называют "деревяшками")))

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Арстан
02.07.2018, 16:52

За хорватов. Рашки никогда не умели  играть футбол. В сборной СССР игру делали украинцы.

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