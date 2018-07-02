Россия - Хорватия: за кого вы будете болеть?

Накануне, 1 июля, в "Лужниках" встреча сборных России и Испании завершилась со счетом 4:3.

Испания открыла счёт на 12 минуте благодаря автоголу защитника сборной России Сергея Игнашевича. Но на 41-й минуте нападающий Артем Дзюба реализовал пенальти и сравнял счет.

Основное время завершилось вничью 1:1

Дополнительное время также ничего не дало. Победителя выявили в серии пенальти: сильнее оказалась Россия - 4:3. Вратарь сборной Игорь Акинфеев дважды спас ворота от гола испанцев.

По результатам матча, Россия выиграла у сборной Испании и вышла в ¼ финала. Российские болельщики ликуют, а игроки сборной "счастливы, что страна гордится нами", комментируют "RT" футболисты историческую победу над Испанией.

Вчера же на ЧМ определился соперник сборной России на четвертьфинальной стадии. Им стала Хорватия, одолевшая в 1/8 финала в серии пенальти Данию со счетом 3:2. Основное и дополнительное время на этом матче также завершилось вничью - 1:1.

Российская и хорватская команды встретятся 7 июля в Сочи.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах РФ. Турнир продлится до 15 июля.