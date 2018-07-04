Сейв Акинфеева увековечили из золота и рубинов

Российский бренд люксовых смартфонов Caviar выпустил третий iPhone X, посвященный победе России над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом пишет Hi-Tech Mail.Ru.

На тыльной стороне корпуса специального iPhone X World Cup Russia Captain изображено футбольное поле, ворота и голкипер, выполняющий "легендарный" сейв, в точь как Игорь Акинфеев на матче Испания - Россия 1 июля. Который, напомним, закончился со счетом 3-4 в пользу сборной России и обеспечил ей выход в четвертьфинал ЧМ.

Вернемся к телефону - изображение выполнено из малахита, золота и 26 рубинов, которыми выложен футбольный мяч.

Стоимость смартфона в несколько раз дороже своих предшественников и составляет 274 000 руб.

Caviar объявила, что iPhone X с изображением феноменального сейва Игоря Акинфеева выйдет ограниченным тиражом. Всего 99 экземпляров.