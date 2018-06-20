Кыргызстанка пыталась попасть в Таджикистан по паспорту родственницы

Накануне на КПП "Кулунду-автодорожный" пограничный наряд задержал гражданку Кыргызстана, пытавшуюся выехать из нашей республики в Таджикистан по чужому паспорту. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Как отмечается, гражданка Р.А. – 1962 г.р., во время прохождения паспортного контроля предъявила пограничникам общегражданский паспорт (ID-card) на имя Б.И., 1974 г.р.

"Несоответствие внешности предъявителя в фотографии в документе стало причиной проведения дополнительного опроса, в ходе которого Р.А не смогла ответить на вопросы пограничников. Женщина призналась, что использовала паспорт родственницы для поездки в Таджикистан, так как свой паспорт якобы забыла дома", - пояснили в ГПС КР.

Уточняется, что после оформления документов задержанная передана сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.