Родители не заметили, как утонул их годовалый ребенок...

Трагедия произошла в микрорайоне "Достук", когда родители мальчика работали во дворе. Об этом сообщил пресс-секретарь УВД Оша Замир Сыдыков.

По его словам, возле дома протекает большой арык.

- Ребенок незаметно вышел на улицу и упал в воду. Родители долго искали малыша, обратились в милицию. В итоге МЧС и правоохранители нашли мальчика застрявшим в арычной системе. К сожалению, на тот момент он был мертв. Его тело передали родственникам, - отметил Сыдыков.

Матери погибшего – 23 года, отцу – 24.