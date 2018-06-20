Родители не заметили, как утонул их годовалый ребенок...

Очень тупо со стороны родителей, ребенок должен быть на первом месте чем домашняя работа, дети аманат, мы в ответе за них
Трагедия произошла в микрорайоне "Достук", когда родители мальчика работали во дворе. Об этом сообщил пресс-секретарь УВД Оша Замир Сыдыков.
По его словам, возле дома протекает большой арык.
- Ребенок незаметно вышел на улицу и упал в воду. Родители долго искали малыша, обратились в милицию. В итоге МЧС и правоохранители нашли мальчика застрявшим в арычной системе. К сожалению, на тот момент он был мертв. Его тело передали родственникам, - отметил Сыдыков.
Матери погибшего – 23 года, отцу – 24.