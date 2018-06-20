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Родители не заметили, как утонул их годовалый ребенок...

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- Виктория Григоренко
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Трагедия произошла в микрорайоне "Достук", когда родители мальчика работали во дворе. Об этом сообщил пресс-секретарь УВД Оша Замир Сыдыков.

По его словам, возле дома протекает большой арык.

- Ребенок незаметно вышел на улицу и упал в воду. Родители долго искали малыша, обратились в милицию. В итоге МЧС и правоохранители нашли мальчика застрявшим в арычной системе. К сожалению, на тот момент он был мертв. Его тело передали родственникам, - отметил Сыдыков.

Матери погибшего – 23 года, отцу – 24.

URL: https://www.vb.kg/371598
Теги:
дети, Ош, погибшие
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Комментарии
Мими
20.06.2018, 13:35

Очень тупо со стороны родителей, ребенок должен быть на первом месте чем домашняя работа, дети аманат, мы в ответе за них

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Тима
20.06.2018, 15:22

Обычно такие как эти родители потом любят учить всех жизни...

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Райзап
20.06.2018, 15:56

Ребенка жаль. Эта беспечность родителей хуже некуда оставлять без присмотра годовалого ребенка даже если под замком .

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