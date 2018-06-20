В Кыргызстане 93 500 девятиклассников получили аттестаты

Сегодня, 20 июня, в образовательных учреждениях по всей республики прошли торжественные мероприятия. Свидетельства об основном общем образовании получили 93 500 девятиклассников.

Церемония вручения аттестатов одиннадцатиклассникам состоится в школах 23 июня. Их в этом году около 60 тысяч. Об этом "Вечерке" сообщили в Министерстве образования и науки КР.

Отметим, ранее Министерство внутренних дел КР распространило обращение к родителям выпускников:

- Уважаемые родители! В ваших возможностях, ваших силах, а в первую очередь, в ваших обязанностях – обеспечить достойный праздник вашим детям, не допустить неприятных происшествий. Контролируйте местонахождение, окружение своих детей во время и после проведения торжественных мероприятий, чтобы выпускники не нарушали правопорядок в общественных местах, не распивали спиртные напитки, не употребляли наркотические и психотропные вещества. Не предоставляйте своим детям автомашины во избежание автохулиганства, - говорится в обращении.

МВД предупреждает об административной и уголовной ответственности как выпускников, так и их родителей.

- Если со стороны выпускников или школьников общеобразовательных заведений будут допускаться какие-либо правонарушения, они понесут наказание согласно закону.

Уважаемые родители!!! Доводим до Вашего сведения, что в соответствии с требованиями Закона КР "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Кыргызской Республике" от 21 июля 2015 года № 185, запрещается нахождение несовершеннолетних в ночное время без сопровождения родителей и законных представителей.

В частности, лица, не достигшие совершеннолетия, не должны находится летом с 23.00 - 6.00 часов, а в остальное время года - с 22.00 - 6.00 часов, на улицах, стадионах, в парках, скверах, в общественном транспорте, в кафе, в ночных клубах, в саунах, в банях, в магазинах и даже на детских и спортивных площадках возле жилых домов.

- Сотрудники милиции в свою очередь сделают все, чтобы обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность, чтобы оградить наших детей от преступных посягательств, потому что жизнь и здоровье детей – это самое главное! – заключили в МВД.