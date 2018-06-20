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Почему бы олигархическому парламенту не рассчитаться с долгом страны?

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- Оксана Гут
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Открытие народного счета, тонировка "блатных" машин. Как государство намерено расплатиться по долгам.

- Я думаю, некоторые добровольно перечислят деньги на счёт правительства, а некоторые добровольно-принудительно. Работу ведь надо будет показать. И к 2020 году народу сказать, мол, мы собрали столько, а значит, нам верят, - такое мнение по поводу открытия спецсчета для желающих помочь государству выразил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев на своей странице в Твиттер.

Нардеп также усомнился в прозрачности распределения средств, которые планируется получить от граждан.

- Сколько помню, не было детального отчёта по поступившим и распределённым средствам в помощь семьям, пострадавших вследствие авиапроисшествия в Дача СУ. Был обобщённый отчёт. Вот то же самое будет с добровольной помощью в адрес государства. Ну и основа для пиар-кампании в 2020 году, - отметил Бекешев.

Напомним, 14 июня на заседании Парламента премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил, что правительство открывает два специальных счета в помощь уплаты государственного долга. Первый - куда будут поступать средства от всех желающих граждан. Второй - для имущества и средств, конфискованных по коррупционным делам.

На счет последнего всё ясно - это поручение президента Сооронбая Жээнбекова. Тем самым борьба с коррупцией напрямую пойдет во благо Кыргызстана.

А что касается денежных взносов от рядовых кыргызстанцев, редакция VB.KG решила спросить у члена парламентского комитета по бюджету и финансам Акылбека Жапарова.

- Это пожелание самих граждан, которые озабочены выплатами госдолга. Премьер-министр отреагировал правильно и своевременно, решив, что будет открыт счет при Минфине. Нужно только продумать весь механизм. К примеру, чтобы не было никаких бюрократических проволочек. Чтобы деньги можно было перечислять прямо с телефона, чтобы не было никаких порогов. Если даже школьник захочет положить на счет государства 1 сом, 1 тыйын, у него должна быть такая возможность, - поделился мнением парламентарий.

А политолог Марс Сариев считает инициативу правительства об открытии спецсчета для помощи от граждан стыдной и лицемерной.

- Правительство тем самым оперирует к простым гражданам. Чиновники и бизнесмены, сидящие в том же парламенте, если бы хотели – уже давно оказали финансовую поддержку государству. У них на это есть возможность. Я понимаю, если бы страна была нищей, а власть имущие жили на одну среднестатистическую зарплату. Но посмотрите, в каких масштабах у нас коррупция в госорганах, в том же МВД, таможне! Пусть сначала счет для коррупционеров поработает. Если борьба с ними будет не на словах, а не деле, то возмещенных средств от ущерба государству хватило бы с лихвой на погашение госдолга, - заявил в беседе с VB.KG Марс Сариев.

Стоит отметить, что в 2006 году в Национальном банке уже открывался так называемый "народный счет" для погашения внешнего долга страны. Тогда, со слов экс-министра финансов Акылбека Жапарова, было собрано порядка 1 млн 200 тысяч сомов. Как именно были освоены эти деньги - не уточняется.

Кстати, вот еще несколько моментов, которые Акылбек Жапаров озвучил "Вечерке" - как можно оплатить госдолг.

- Правительство должно всерьез задуматься, как оплатить госдолг. Иначе в 2024 году нам будет очень тяжело. Кыргызстану, чтобы выплатить задолженности, необходимо открывать по 80 заводов в год, чтобы обеспечить поступления в бюджет от них порядка 320 млн долларов ежегодно. Но это ведь невозможно. Поэтому нужны другие инициативы. К примеру, в Таджикистане легализована тонировка лобовых стекол автомашин. Собранные средства идут напрямую в бюджет. Почему бы и нам не разрешить тонировать "блатные" машины. По степени затемнения было бы видно, что едет настоящий патриот. И денег можно собрать до 600 млн долларов в год, - рассказал Жапаров.

От редакции отметим, что по состоянию на 30 марта этого года размер государственного долга составил 4 млрд 435,49 млн долларов США (305 млрд 91,22 млн сомов).

- 565,06 млн долларов США (38 млрд 867,17 млн сомов) - государственный внутренний долг;

- 3 млрд 870,43 млн долларов США (266 млрд 224,04 млн сомов) - государственный внешний долг.

Из них 1,7 млрд долларов – задолженность только перед Китаем.

URL: https://www.vb.kg/371606
Теги:
Акылбек Жапаров, Дастан Бекешев, Марс Сариев, долг, Китай, правительство, Жогорку Кенеш
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