С начала 2018 года на железнодорожных путях погибло 9 человек

За 5 месяцев 2018 года зарегистрировано пять случаев получения людьми тяжких телесных повреждений на железнодорожных путях, погибло 9 человек. Об этом сообщили в ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

Как отмечается, произошло 60 фактов экстренного торможения из-за нахождения людей на пути следования состава.

- Зарегистрировано 6 фактов нахождения автомашин на путях и 12 случаев присутствия на них домашнего скота. Но все же большая часть несчастных случаев на железной дороге связаны с человеческим фактором. Так как граждане не используют специально отведенные для них пешеходные места и проходят через железнодорожные пути. Это касается и автотранспорта, водители которого не соблюдают правила дорожного движения и игнорируют дорожные знаки на железнодорожных переездах, - подчеркнули в ведомстве.

В целях профилактики и предупреждения происшествий на железной дороге ГП "НК "Кыргыз темир жолу" совместно с Транспортной прокуратурой КР и Транспортной милицией КР постоянно проводят мероприятия, уточнили в КТЖ.

- Помните, поезд невозможно остановить сразу. Путь торможения составляет от 500 до 800 метров. Железная дорога – это зона повышенной опасности. Будьте внимательны на железнодорожных путях и переездах! – добавили в КТЖ.