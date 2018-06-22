Погода
$ 68.12 - 68.36
€ 78.75 - 79.87

С начала 2018 года на железнодорожных путях погибло 9 человек

124  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За 5 месяцев 2018 года зарегистрировано пять случаев получения людьми тяжких телесных повреждений на железнодорожных путях, погибло 9 человек. Об этом сообщили в ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

Как отмечается, произошло 60 фактов экстренного торможения из-за нахождения людей на пути следования состава.

- Зарегистрировано 6 фактов нахождения автомашин на путях и 12 случаев присутствия на них домашнего скота. Но все же большая часть несчастных случаев на железной дороге связаны с человеческим фактором. Так как граждане не используют специально отведенные для них пешеходные места и проходят через железнодорожные пути. Это касается и автотранспорта, водители которого не соблюдают правила дорожного движения и игнорируют дорожные знаки на железнодорожных переездах, - подчеркнули в ведомстве.

В целях профилактики и предупреждения происшествий на железной дороге ГП "НК "Кыргыз темир жолу" совместно с Транспортной прокуратурой КР и Транспортной милицией КР постоянно проводят мероприятия, уточнили в КТЖ.

- Помните, поезд невозможно остановить сразу. Путь торможения составляет от 500 до 800 метров. Железная дорога – это зона повышенной опасности. Будьте внимательны на железнодорожных путях и переездах! – добавили в КТЖ.

URL: https://www.vb.kg/371664
Теги:
железная дорога, погибшие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  