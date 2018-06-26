Казахстан "выгоняет" продукцию Кыргызстана со своих рынков?

Казахстан в очередной раз наложил запрет на продукцию компаний "Риха", "Умут" и "Эмилия". По информации ответственных органов соседней республики, в продуктах были обнаружены кишечная палочка и стафилококк.

Уточняется, что найдены товары были в розничных сетях, а не при въезде на территорию Казахстана.

- Дело в том, что заявления по поводу продукции наших производителей весьма сомнительны. Ведь речь идет о единичных находках не на границе, а внутри страны. Однако подобные инфекции появляются в колбасе и сыре не только при производстве, но и при несоблюдении норм хранения. Особенно, когда реализация осуществляется розничными точками. Более того, "нарушителями" обозначены достаточно крупные компании КР – "Риха" и "Умут". Но первая, согласно нашим данным, в прошлом году вывезла в РК всего около 200 килограмм товара - пробные партии. Поэтому мы ждем сейчас разъяснений от правительства по данной ситуации, - сообщил VB.KG начальник управления Госветнадзора КР Манас Майканов.

К слову, казахские производители весьма успешно заняли свою нишу на кыргызском рынке - к нам поставляется молочная продукция, мясо птицы, кондитерские изделия и прочие продукты. Порой в ущерб производителям Кыргызстана. В настоящий момент качество товаров из Казахстана проверяют два ведомства – Минздрав и Госветинспекция.

- Первое "интересует" готовый товар, нас – сырой. Пока никаких нарушений с казахской стороны по нашей части замечено не было. При этом, "зеркальных мер" в отношении соседей по границе мы инициировать не планируем. Но сама ситуация с кыргызстанским товаром на прилавках Алматинской области все же крайне неоднозначна, - еще раз подчеркнул Манас Майканов.

Комментировать нынешний запрет со стороны Казахстана не торопятся и отечественные компании. Так, в "Рихе" VB.KG заявили, что руководство сейчас находится на переговорах. Как раз в Казахстане. Поэтому официальные сообщения будут даны лишь по его возвращении в КР. А в "Умут" сообщили, что никаких претензий и официальных документов о запрете продукции в соседнем государстве в их адрес и вовсе не поступало. Выяснением полученной информации сейчас занимается руководящий состав.