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Новым начальником Чуйского ГУВД стал Самат Курманкулов

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- Виктория Григоренко
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Заместитель министра внутренних дел полковник милиции Мирлан Каниметов представил личному составу ГУВД Чуйской области нового начальника - полковника милиции Самата Курманкулова. Об этом сообщает ведомство.

Курманкулов Самат Ажыгулович родился в 1977 году во Фрунзе (Бишкек). Образование высшее. Окончил Академию МВД КР им. генерал майора милиции Э. Алиева.

Трудовая деятельность:

Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году

2012 г. - начальник управления уголовного розыска ГУВД Бишкека

2015 г. - заместитель начальника ГУВД Бишкека по оперативной работе

2016 г. - начальник ГУВД г.Бишкек

"Заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов пожелал новому начальнику ГУВД Чуйской области успехов в служебной деятельности. Новый руководитель ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов уже обозначил перед личным составом первоочередные служебные задачи и приступил к работе", - отметили в ГУВД.

URL: https://www.vb.kg/371699
Теги:
ГУВД, МВД, Чуйская область
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