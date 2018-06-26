Новым начальником Чуйского ГУВД стал Самат Курманкулов

Заместитель министра внутренних дел полковник милиции Мирлан Каниметов представил личному составу ГУВД Чуйской области нового начальника - полковника милиции Самата Курманкулова. Об этом сообщает ведомство.

Курманкулов Самат Ажыгулович родился в 1977 году во Фрунзе (Бишкек). Образование высшее. Окончил Академию МВД КР им. генерал майора милиции Э. Алиева.

Трудовая деятельность:

Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году

2012 г. - начальник управления уголовного розыска ГУВД Бишкека

2015 г. - заместитель начальника ГУВД Бишкека по оперативной работе

2016 г. - начальник ГУВД г.Бишкек

"Заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов пожелал новому начальнику ГУВД Чуйской области успехов в служебной деятельности. Новый руководитель ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов уже обозначил перед личным составом первоочередные служебные задачи и приступил к работе", - отметили в ГУВД.