Налоговик и бизнес-советник стали депутатами Жогорку Кенеша

Сегодня, 28 июня, на заседании Жогорку Кенеша состоялась присяга депутатов от парламентской фракции "Кыргызстан" Орозбека Алыбаева и Жаныбека Исаева.

Накануне Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов КР выдала им удостоверения и нагрудные значки депутатов.

Отметим, Жаныбек Исаев пришел в парламент вместо депутата Нурлана Кыдыкеева, который скончался от болезни сердца.

Ранее Исаев Жаныбек Базаркулович работал советником Генерального директора ОсОО "Артезиан".

Алыбаев Орозбек - вместо Исланбека Сарсейитова, который поменял мандат депутата на должность заместителя гендиректора ОАО "Электрические станции".

Алыбаев Орозбек Артельевич ранее возглавлял Бишкекское управление ГНС.