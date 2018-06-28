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Налоговик и бизнес-советник стали депутатами Жогорку Кенеша

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- Оксана Гут
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Сегодня, 28 июня, на заседании Жогорку Кенеша состоялась присяга депутатов от парламентской фракции "Кыргызстан" Орозбека Алыбаева и Жаныбека Исаева.

Накануне Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов КР выдала им удостоверения и нагрудные значки депутатов.

Отметим, Жаныбек Исаев пришел в парламент вместо депутата Нурлана Кыдыкеева, который скончался от болезни сердца.

Ранее Исаев Жаныбек Базаркулович работал советником Генерального директора ОсОО "Артезиан".

Алыбаев Орозбек - вместо Исланбека Сарсейитова, который поменял мандат депутата на должность заместителя гендиректора ОАО "Электрические станции".

Алыбаев Орозбек Артельевич ранее возглавлял Бишкекское управление ГНС.

URL: https://www.vb.kg/371745
Теги:
бизнес, Жогорку Кенеш, ГНС
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Комментарии
о5 25
28.06.2018, 12:14

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