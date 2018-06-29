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Торага ЖК КР считает, что депутаты поработали плодотворно

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- Оксана Гут
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Сегодня, 29 июня, спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков провел итоговую пресс-конференцию.

По его данным, в прошедшей IV сессии шестого созыва Жогорку Кенеша были приняты 124 закона и 615 постановлений, направленных на укрепление законодательной базы, создание законодательных основ для реализации экономических и правовых реформ, развитие экономики и улучшение благосостояния населения. Из них 108 подписаны президентом.

Всего было рассмотрено 23697 обращений граждан и проведены 1233 встречи с избирателями.

- Как вы сами видели, депутаты в период данной сессии работали плодотворно в сфере укрепления и совершенствования законодательной базы страны. В частности, отечественное законодательство приведено в соответствие с требованиями ЕАЭС, - отметил Дастан Джумабеков.

Спикер отдельно остановился на таких вопросах, как оказание недоверия правительству и авария на ТЭЦ Бишкека.

- По ситуации на ТЭЦ столицы была создана депутатская комиссия. По ее результатам были названы имена членов правительства и депутатов. Сейчас они находятся под следствием. В том числе Сапар Исаков. Когда разбирали вопрос о том, куда ушли $396 млн, фигурировало его имя. Тогда ко мне поступило тогда более 40 заявлений от депутатов оппозиции, чтобы оказать недоверие правительству Исакова. Потому этот вопрос был внесен в соответствующий комитет. Времени не было, мы должны были готовиться к весенне-полевым работам, поэтому приняли решение назначить нового премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева, - рассказал спикер.

Он также прокомментировал вопрос по Кумтору.

- Сейчас премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев готовит новое соглашение с "Центерра Голд Инк". Пока рано говорить об итогах, очень много спорных моментов. Но, я думаю, главное, что суммы по выплате за экологию могут вырасти, - подчеркнул Джумабеков.

Но главными решениями на прошедшей сессии спикер назвал поправки в закон о государственных пособиях.

- Изменения вступили в силу 1 января 2018 года. Государство начало выплачивать "суйунчу" для новорожденных в размере четырех тысяч сомов. Также начато решение вопроса о выплатах зарплаты родителям детей-инвалидов, - резюмировал Дастан Джумабеков.

IV сессия 6 созыва Жогорку Кенеша завершилась накануне, 28 июня. Депутаты с 1 июля, согласно регламенту, начнут работу с избирателями в регионах. А в августе по расписанию уйдут на каникулы. Ближайшее заседание парламентариев состоится только в сентябре.

URL: https://www.vb.kg/371788
Теги:
Кумтор, ТЭЦ, Мухамметкалый Абулгазиев, Сапар Исаков, правительство, ЕАЭС, Жогорку Кенеш
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