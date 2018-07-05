Министерство экономики пообещало "налоговый рай" для предпринимателей КР

За последние годы выявлена масса нарушений по закону о проверках бизнеса. Важно, что часть проверок имеет под собой больше коррупционную составляющую, чем благо для бизнеса и государства. А все потому, что существующая ныне методика контролирующих мероприятий несовершенна, да и критерии похожи на личную выгоду государственных инспекторов, - отметил VB.KG Сергей Пономарев.

В правительстве посыл отечественного бизнеса был услышан. Министерство экономики намерено провести работу по улучшению условий для предпринимателей, - сообщил на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве КР министр Олег Панкратов.

По его словам, в соответствии с Программой развития КР "Единство. Доверие. Созидание" будут проведены реформы в сфере налогообложения малого и среднего предпринимательства.

"Они будут направленны на создание "налогового рая" по принципу "1 предприниматель – 1 учет, 1 налог, 1 бюджет, 1 фискальный орган и 1 проверка", с целью проведения поэтапного вывода отдельных сегментов экономики малого и среднего бизнеса из тени в легальное пространство. Будут использованы компьютерные системы с функцией передачи данных в онлайн. Проведение плановых налоговых проверок будут переданы на аутсорсинг аудиторским компаниям КР. Также будет завершен переход на электронную отчетность в единой системе онлайн и оптимизированы процессы получения налогоплательщиком электронного патента. В министерстве сегодня проводится работа по разработке нормативных правовых актов по предоставлению данных работ в электронном формате", - сообщил министр.

Как уточняется, в программе заложены нормы создания площадки и действенных механизмов по поддержке предпринимательства.

"По договоренности с международными партнерами по развитию планируется открыть центры обслуживания бизнеса (ЦОБ), которые будут осуществлять поддержку предпринимателям путем предоставления информации и консультации по вопросам ведения предпринимательства, а также осуществления обучения начинающих предпринимателей. Японское агентство международного сотрудничества (JICA) уже изъявило желание оказать содействие в создании ЦОБ в КР. В настоящее время Минэкономики КР совместно с представителями JICA разрабатывается концепция создания ЦОБ в КР", - подчеркнул Панкратов.

Правительством будет разработана и реализована комплексная государственная программа по развитию малого и среднего предпринимательства в КР путем создания бизнес-инкубаторов в городах, заверил министр.

"В рамках вышеуказанной концепции создания ЦОБ прорабатывается вопрос образования бизнес-инкубаторов. Они будут помогать начинающим предпринимателям от начала ведения бизнеса и сопровождение на протяжении определенного периода времени. Это позволит увеличить количество субъектов предпринимательства. Все это, как итог, позволит дать предпосылку для вхождения Кыргызстана в 50 лучших стран мира по рейтингу "Ведение бизнеса", - заключил Олег Панкратов.