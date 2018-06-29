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"Инфоком" и ГААР обманули владельцев авто на 6 миллионов сомов

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- Виктория Григоренко
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Генеральной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Государственного предприятия "Инфоком" и Государственного агентства антимонопольного регулирования (ГААР). Об этом сообщили в надзорном органе.

Как уточняется, речь идет о статьях 304 "Злоупотребление должностным положением" и 221 "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и иных организаций" Уголовного кодекса КР.

"Установлено, что 31 мая 2016 года ГП "Инфоком", при согласовании с ГААР, стоимость изготовления одного номерного знака на транспортное средство была незаконно завышена на 32,06 сомов. В результате, по такому же тарифу руководителю Центра по изготовлению номерных знаков выплачена заработная плата за 1 месяц в сумме 240 608 сомов и техническим работникам в размере 163 712 сомов. Аналогично, 10 ноября 2016 года утвержден другой тариф, по которому стоимость изготовления одного номерного знака также была завышена на 9,5 сомов. В итоге с владельцев транспортных средств с мая месяца 2016 года по 31 декабря 2017 года незаконно получено 6 миллионов 158 тысяч 294 сомов", - проинформировали в Генпрокуратуре.

Уголовное дело для организации дальнейшего расследования передано в следственные органы.

URL: https://www.vb.kg/371800
Теги:
Генеральная прокуратура, правительство, уголовная ответственность
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