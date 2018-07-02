4-летний ребенок выпал из окна и умер в больнице

Милиция выяснит, несчастный ли это случай.

29 июня в детской третьей больнице в Бишкеке скончался четырехлетний мальчик. Как позже выяснили сотрудники ГУВД города, ребенок выпал из окна трехэтажного жилого дома в селе Кок-Жар Аламудунского района. Об этом редакции VB.KG рассказали в самом ведомстве.

- Нам поступило сообщение о том, что погиб ребенок в результате падения из окна. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД Октябрьского района. Установлено, что мальчик сорвался с подоконника. Все материалы собраны и направлены в РОВД Аламудунского района. Предварительно рассматривается версия несчастного случая. Но окончательные результаты покажет следствие, - сообщили в ГУВД.