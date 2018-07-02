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Речка Ак-Бура в Оше превращается в грязную мойку паласов и машин

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- Виктория Григоренко
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Речка Ак-Бура, как называют ее граждане, вторая достопримечательность Оша и место, где бесплатно в черте города могут отдохнуть горожане. Вот только с началом лета она превратилась "место работы" для предприимчивых предпринимателей - там они занимаются стиркой паласов и мойкой машин.

Это хорошо видно на видео, которым поделился на своей странице в Facebook пользователь Бакыт Молдожанов.

"Может информация дойдет до властей города, и они предпримут меры. Так как на просьбы выбрать другое место для стирки паласов и мойки машин, нас чуть не схватила разъяренная толпа "бизнесменов"", - возмутился он.

Вот только вопрос: куда в данном случае смотрит Госэкотехинспекция, призванная контролировать и наказывать за подобные нарушения, в данном случае уже больше риторический.

URL: https://www.vb.kg/371831
Теги:
нарушения, Ош, Ошская область, Кыргызстан, Госэкотехинспекция
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Комментарии
Чел
02.07.2018, 19:14

А кто-то из нее воду пьет.

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Туннель
02.07.2018, 20:19

Для южан это в порядке вещей...

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