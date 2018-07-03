Президент поздравил 66 выпускников, набравших высший балл по ОРТ

Президент КР Сооронбай Жээнбеков наградил сегодня 66 выпускников общеобразовательных школ, набравших наивысшие баллы по результатам общереспубликанского тестирования 2018.

Наибольшее число победителей ОРТ - выпускники физико-математического лицея номер 61, 70-й школы, Кыргызско-турецкого лицея. В качестве подарков им вручили ноутбуки и денежное вознаграждение в размере 5 тысяч сомов.

Примечательно, что сами выпускники признавались, что не являются отличниками. "К ОРТ я готовился в течение 2 лет, - рассказывает выпускник лицея "Билим" при ОшГУ Эрлан Жээнбеков. - Учился хорошо. В будущем планирую стать дипломатом и поступать на факультет международных отношений одного из вузов страны. Именно поэтому упор делал на английский язык и гуманитарные специальности. Из представителей регионов я третий по набранным баллам".

Выпускник добавил, что фамилия Жээнбеков особо не играет роль в его жизни, и парень рассчитывает лишь на свои силы.

- Но быть тезкой главы государства очень приятно, - добавил он.