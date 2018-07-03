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Президент поздравил 66 выпускников, набравших высший балл по ОРТ

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- Виктория Григоренко
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков наградил сегодня 66 выпускников общеобразовательных школ, набравших наивысшие баллы по результатам общереспубликанского тестирования 2018.

Наибольшее число победителей ОРТ - выпускники физико-математического лицея номер 61, 70-й школы, Кыргызско-турецкого лицея. В качестве подарков им вручили ноутбуки и денежное вознаграждение в размере 5 тысяч сомов.

Примечательно, что сами выпускники признавались, что не являются отличниками. "К ОРТ я готовился в течение 2 лет, - рассказывает выпускник лицея "Билим" при ОшГУ Эрлан Жээнбеков. - Учился хорошо. В будущем планирую стать дипломатом и поступать на факультет международных отношений одного из вузов страны. Именно поэтому упор делал на английский язык и гуманитарные специальности. Из представителей регионов я третий по набранным баллам".

Выпускник добавил, что фамилия Жээнбеков особо не играет роль в его жизни, и парень рассчитывает лишь на свои силы.

- Но быть тезкой главы государства очень приятно, - добавил он.

URL: https://www.vb.kg/371841
Теги:
президент, школа, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
совпадение?
03.07.2018, 10:39

Президент вручил по 5000 сомов и ноутбуки, ок, хорошо. Но в конце ему надо было добавить, ваши знания и успехи не нужны, умеете воровать грамотно? умеете лизать кому надо, имеете родню во власти, вот тогда вы в шоколаде, а так валите куда хотите. я свою родню везде пихаю, а умные и одаренные пусть на чужбине живут и работают. 

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нурик
03.07.2018, 11:45

совпадение?

Президент вручил по 5000 сомов и ноутбуки, ок, хорошо. Но в конце ему надо было добавить, ваши знания и успехи не нужны, умеете воровать грамотно? умеете лизать кому надо, имеете родню во власти, вот тогда вы в шоколаде, а так валите куда хотите. я свою родню везде пихаю, а умные и одаренные пусть на чужбине живут и работают. 

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Болот
03.07.2018, 12:09

совпадение?

Президент вручил по 5000 сомов и ноутбуки, ок, хорошо. Но в конце ему надо было добавить, ваши знания и успехи не нужны, умеете воровать грамотно? умеете лизать кому надо, имеете родню во власти, вот тогда вы в шоколаде, а так валите куда хотите. я свою родню везде пихаю, а умные и одаренные пусть на чужбине живут и работают. 

Все о чём ты говорил это было во время Атамбаевского правления не надо путать с Жээнбековым наши будущее это молодежь Кыргызстана.

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Сыдыков Азат
03.07.2018, 13:10
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 20
Минусов: 15
Комментариев: 52

Бүгүнкү бүтүрүүчүлөр эртеңки биздин кеолечек. Окуучулардын алгачкы жеңиши болгон бул ийгилигин президент Сооронбай Жээнбеков көңүл сырттында калтырбай жылуу сөзүн айтып белектерин тапшырыптыр. Президенттин бул кадамы келечек ээлерине дагыда стимул болуп элдин керегине жараган инсан болушуна чоң түрткү болот.

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Чел
03.07.2018, 14:49

Болот

совпадение?

Президент вручил по 5000 сомов и ноутбуки, ок, хорошо. Но в конце ему надо было добавить, ваши знания и успехи не нужны, умеете воровать грамотно? умеете лизать кому надо, имеете родню во власти, вот тогда вы в шоколаде, а так валите куда хотите. я свою родню везде пихаю, а умные и одаренные пусть на чужбине живут и работают. 

Все о чём ты говорил это было во время Атамбаевского правления не надо путать с Жээнбековым наши будущее это молодежь Кыргызстана.[/quote

Для начала без ошибок комментируйте. Во-вторых это разве задача президента вручать сертификаты и тем более деньги.

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