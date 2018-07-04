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КыргСМИ: Кельдибеков спонсирует молодую политическую партию?

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- ВБ
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Сайт Gezitter.org со ссылкой на газету "Багыт.kg" опубликовал информацию, что, дескать, "один из основных спонсоров партии "Ата Журт"" Ахматбек Келдибеков активно готовится к следующим выборам.

"В узких кругах поговаривают, что он делает упор на север. Отмечается, что он оказывает финансовую помощь одной из молодых, недавно сформированных партий. Наверное, не хочет стать напарником "Ата Журта", которая занимает подавляющую позицию на юге. Время покажет, что будет дальше. Мы еще увидим и иные "чудеса" от Келдибекова", - пишет издание.

Сам Ахматбек Келдибекович пока для комментариев по его политической позиции оказался недоступен.

URL: https://www.vb.kg/371889
Теги:
Ата-Журт, Ахматбек Келдибеков, выборы, парламент, Кыргызстан
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Комментарии
Ахмат
04.07.2018, 15:39

Соке сказал ему готовиться к выборам. Теперь он вместе с этой партией пройдет в парламент и будет очередной кошмар как в 2005-2010 годах. 

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