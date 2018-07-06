Реабилитация Конгантиева: В ГКНБ должны дать отчет

Для того, чтобы не было недопонимания среди граждан, власти страны и ГКНБ в частности должны дать подробный отчет по уголовному делу экс-главы МВД Молдомусы Конгатиева. Такое мнение высказал VB.KG юрист, правозащитник Нурбек Токтакунов.

По реабилитации Конгатиева у меня больше вопросов, чем ответов. Во-первых, почему его дело 8 лет находилось в ГКНБ? Мне как юристу хотелось бы отследить, какие этапы оно проходило. Как велось следствие, когда началось, когда прекращалось? Были ли упущены сроки следствия, если да, то это дает повод думать, что имела место коррупция. Сейчас все молчат. И сторона защиты, и сторона обвинения. Это говорит о том, что стороны пришли к консенсусу. Чтобы не порождать слухи и недовольства, общественность должна узнать подробности этого дела, - поделился мнением Нурбек Токтакунов.

Он также отметил, что ему в принципе непонятны мотивы ГКНБ при возбуждении, приостановлении и завершении уголовного дела.

Отметим, 18 июня уголовное дело в отношении экс-министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева было закрыто. Его адвокат сообщил со ссылкой на ГКНБ, что обвинения против Конгантиева необоснованы. Более того, в действиях экс-главы МВД состава преступления не обнаружено.

Молдомуса Конгантиев после событий 7 апреля 2010 года был задержан в Москве и экстрадирован в Бишкек. 26 апреля 2010 года Первомайский райсуд принял решение о его аресте, но по состоянию здоровья (он был сильно избит в Таласе во время народных волнений) его отпустили, следствие приостановили. Далее информация по данному делу не распространялась в широкой общественности.

Конгантиев обвинялся в "превышении должностных полномочий", будучи министром внутренних дел.