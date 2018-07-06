Погода
$ 68.19 - 68.41
€ 79.37 - 80.35

Реабилитация Конгантиева: В ГКНБ должны дать отчет

232  1
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Для того, чтобы не было недопонимания среди граждан, власти страны и ГКНБ в частности должны дать подробный отчет по уголовному делу экс-главы МВД Молдомусы Конгатиева. Такое мнение высказал VB.KG юрист, правозащитник Нурбек Токтакунов.

По реабилитации Конгатиева у меня больше вопросов, чем ответов. Во-первых, почему его дело 8 лет находилось в ГКНБ? Мне как юристу хотелось бы отследить, какие этапы оно проходило. Как велось следствие, когда началось, когда прекращалось? Были ли упущены сроки следствия, если да, то это дает повод думать, что имела место коррупция. Сейчас все молчат. И сторона защиты, и сторона обвинения. Это говорит о том, что стороны пришли к консенсусу. Чтобы не порождать слухи и недовольства, общественность должна узнать подробности этого дела, - поделился мнением Нурбек Токтакунов.

Он также отметил, что ему в принципе непонятны мотивы ГКНБ при возбуждении, приостановлении и завершении уголовного дела.

Отметим, 18 июня уголовное дело в отношении экс-министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева было закрыто. Его адвокат сообщил со ссылкой на ГКНБ, что обвинения против Конгантиева необоснованы. Более того, в действиях экс-главы МВД состава преступления не обнаружено.

Молдомуса Конгантиев после событий 7 апреля 2010 года был задержан в Москве и экстрадирован в Бишкек. 26 апреля 2010 года Первомайский райсуд принял решение о его аресте, но по состоянию здоровья (он был сильно избит в Таласе во время народных волнений) его отпустили, следствие приостановили. Далее информация по данному делу не распространялась в широкой общественности.

Конгантиев обвинялся в "превышении должностных полномочий", будучи министром внутренних дел.

URL: https://www.vb.kg/371945
Теги:
ГКНБ, МВД, Курманбек Бакиев, Молдомуса Конгантиев, митинг, Таласская область, уголовная ответственность
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Мырза
06.07.2018, 12:32

Конгантиев такой же убийца и грабитель кыргызского народа как и Бакиев. Одно сокрытие убийства Садыркулова Бакиевыми Конгантиевым тянет на 20 лет тюрьмы! А сколько таких убийств и издевательств над народом эти гады сотворили?! Только срок и тюрьма!!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  