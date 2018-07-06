Лайфхак от МВД: От изнасилования спасут объятья и разговоры с напавшим

Местом совершения преступления примерно в одной трети случаев является квартира, в остальных случаях, - парки, скверы, чердаки, подвалы, лифты, нежилые дома. Об этом сообщили в МВД.

"Зачастую сами жертвы при встрече с малознакомыми людьми вели себя легкомысленно: пили спиртное, ехали в безлюдные места. Примечательно, что некоторые жертвы познакомились с насильником именно в день совершения преступления", - отметили в правоохранительных органах.

В милиции подчеркнули, что гражданам не стоит забывать элементарные правила безопасности.

"Возвращаясь домой, следует избегать темных неосвещенных улиц, скверов, парков, держаться подальше от новостроек, производственных корпусов, плохо освещенных подземных переходов. Если по тем или иным причинам вы оказались в одной из перечисленных обстановок, приготовьтесь психологически. Возьмите в руку ключи, которые можно при случае использовать для самозащиты, достаньте свисток или газовый баллончик. Идите уверенно, сосредоточенно. Вы должны быть готовы к любой ситуации. Если вам показалось, что вас преследуют, при возможности сразу набирайте по сотовому телефону "102", постарайтесь изменить темп ходьбы или направление движения, оторваться от злоумышленников, но ни в коем случае не пытайтесь скрыться от них в неосвещенных подворотнях, темных переулках или чужих подъездах.

Прежде чем войти во двор, в подъезд, в лифт, осмотритесь. Убедитесь, что кто-то не следует", - напомнили в МВД.

Если вслед за вами в подъезд заходит незнакомый человек и остается на площадке в ожидании лифта, не спешите с ним входить в лифт, уточнили в милиции.

"Лучше подняться по лестнице пешком или вызвать лифт снова. Очень хорошо, если все обойдется. Но что делать, если на вас все-таки напали? Старайтесь не терять самообладания. Оцените правильно ситуацию и собственные возможности для оказания сопротивления. Вам может помочь крик, визг, ссылки на болезнь, имитация тошноты и наконец, активное физическое сопротивление. Постарайтесь привлечь внимание людей, если это возможно. Если нападение происходит в подъезде, кричите не банальное "Помогите", а "Пожар", например. Пожар - беда общая, кто-нибудь обязательно выскочит. Если привлечь внимание не представляется возможным, постарайтесь вступить с преступником в переговоры, притупить его бдительность, для того чтобы убежать, воззвать к его чувствам и т. п. Попытайтесь завязать разговор с насильником и создать у него уверенность, что он обязательно получит желаемое без всякого насилия. Чуть позже. А пока что он может вас даже обнять. Вот только вам надо выпить глоток воды (сока, пива, водки), сходить в туалет, принять ванну, положить вещи - что угодно. И пока противник не расстался с иллюзий "взаимного согласия", найдите способ чем-нибудь вооружиться - осколком стекла, острой щепкой, камнем, бутылкой, зазубренной жестянкой, палкой. Даже если ничего нет под рукой, вы сможете психологически подготовиться к схватке", - отметили в ведомстве.

В любом случае, нужно хоть каким-нибудь образом сбить насильника с толку - покорностью, криком, сопротивлением, чем угодно, считают в МВД.

"Зачастую насильники попадаются на такую уловку. Это связано с тем, что для них основная цель насилия - это самоутвердиться, почувствовать себя хозяином ситуации, унизить жертву. Однако, если избежать происшествия не удалось, немедленно сообщайте о факте насилия в милицию. Чем раньше пострадавший или свидетель обратится в правоохранительные органы, тем больше шансов найти и задержать преступника. Желательно, чтобы кроме времени и места совершения преступления, были сообщены данные (приметы) преступника и сведения о похищенных вещах", - пояснили в МВД.

Если Вы стали жертвой сексуального насилия, то ни в коем случае не принимайте сразу в душ – как бы это не было неприятно, мыться нельзя ни в коем случае, чтобы на теле сохранились следы, которые можно зафиксировать официально, добавили в ведомстве.

"Примите меры к сохранности одежды, которая была на вас в момент совершения преступления, желательно аккуратно сложить ее в целлофановый пакет. Это имеет значение, поскольку на одежде потерпевшей могут быть микрочастицы с одежды преступника!!! Одежда и трусики не должны подвергаться стирке и иной механической обработке!!!Если во время борьбы преступник обронил какие-либо вещи, то их следует сохранить, представив следователю.При обращении в дежурную часть ОВД сотрудник милиции в обязательном порядке примет Ваше заявление, а дежурный следователь выдаст постановление о прохождении судебно-медицинской экспертизы. Только после прохождения судебно-медицинской экспертизы Вы можете помыться, так как необходимые улики уже зафиксированы", - подытожили в МВД.