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Депутат Артыкбаев исчез. Его нет ни в одной из больниц Кыргызстана. Сбежал?

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- Оксана Гут
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Пациент под именем Осмонбек Артыкбаев в специализированную больницу не поступал. Об этом "Вечерке" сообщила заместитель главврача ГУ КБ УДПП КР Александра Олексюк.

- Осмонбек Артыкбаев к нам еще не поступал. Его фамилии нет по списку как среди бюджетных пациентов, так и платных. Его нет ни на дневном, ни на ночном стационаре. Мы перепроверили несколько раз. По идее, депутаты должны поступать к нам, т.к. мы являемся специализированной больницей. Но я не знаю, какая у него патология, какая скорая его забирала с СИЗО, - сказала зам главврача.

При этом, отметим, VB.KG в ГКНБ подтвердили, что следственно-арестованный депутат парламента Осмонбек Артыкбаев находится на лечении в специализированной больнице. Однако, подробности пресс-служба ведомства сообщать наотрез отказалась. Заявив, что "не может распространять информацию о здоровье депутата".

- Выясняйте сами у его адвокатов! – заявили в ГКНБ.

Ранее адвокат Осмонбека Артыкбаева Айжан Орозакунова сообщила, что не знает, где ее подзащитный.

В Минздраве также заверили, что ни в одно медучреждение страны арестованный Осмонбек Артыкбаев не поступал.

В Государственной погранслужбе на вопрос о возможном выезде Артыкбаева из страны отвечать отказались, ссылаясь на конфиденциальность информации.

Напомним, Генеральным прокурором 5 июня было возбуждено уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша КР Осмонбека Артыкбаева по ст. 303 ч.1 "Коррупция" УК КР при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ г. Бишкек". Артыкбаев был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.

Государственная служба исполнения наказаний КР, которая могла бы и должна знать, где находится Артыкбаев, для комментариев в данный момент недоступна. Возможно, позже представители ГСИН развенчают домыслы о возможном побеге парламентария.

URL: https://www.vb.kg/372022
Теги:
ГКНБ, Минздрав, ТЭЦ, коррупция, розыск, уголовная ответственность, Осмонбек Артыкбаев
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Комментарии
pok lian
10.07.2018, 14:09
Карма: +54
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 76
Минусов: 22
Комментариев: 74

Не удивлён. Шадиев номер два.

+1
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Жалоба модератору
Мырза
10.07.2018, 14:16

сбежал в США пора есть и жить наслаждаться украденными))))

+1
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Жалоба модератору
Атыр Нурматова
10.07.2018, 15:05
Карма: +9
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 20
Минусов: 11
Комментариев: 19

Атамбаевден этият болуш керек. Ал Шадиевдей кылып качырып жибербесин. Анткени, Артыкбаев көп сырды билет жана Атамбаевдин тапшырмаларын аткарып турган. Качырбагыла. АШАга каршы көрсөтмө бере турган эң мыкты күбө. Кол тийбестик да буйруса депутаттар каникулдан келгенден кийин алынат деп жатат. 

0
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Жалоба модератору
Кубат
10.07.2018, 15:15

Артыкбаев эмне ушинтип кутулгусу келип жатабы ал жооп берет созсуз.

0
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Жалоба модератору
12
10.07.2018, 15:23

Шадиев,  Раим миллион сбежали, если Артыкбаев тоже сбежал за бугор, не удивлюсь. . 

+2
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Жалоба модератору
Али
10.07.2018, 15:27

Мне кажется, у чинуш есть отлаженная схема при опасности, так сказать план "Б" на побег. И все пользуются этим коридором. 

0
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Жалоба модератору
Чел
10.07.2018, 15:32

Вот это даааааа!

0
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Жалоба модератору
Иск
10.07.2018, 16:25

Да так надо закрыть его чтобы не мог сказать ему либо общаться пускай там лежит и там и лечиться.

+1
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Рахат
10.07.2018, 16:26

Настоящие коррупционеры как Шадиев, Артыкбаев, Раим спокойно покидают с миллионами разворовав нашу страну, а невинных сажают в СИЗО ГКНБ для отвода глаз якобы борются с коррупцией.

+1
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Жалоба модератору
мыра
10.07.2018, 16:37

Особенности кыргызской охоиы

-1
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123
10.07.2018, 16:44

Сбежал из СИЗО ГКНБ...

Да кто после этого поверит что у нас борятся с коррупцией.

Два бывших министра энергетики в бегах, ГКНБ их чуть ли не за руку проводило до границы, лишь бы сбежали. Теперь повесят всех собак на исполнителей, а эти 2 ВОРа, останутся не при делах

Позор, нет никакого будущего у Кыргызстана. Воровство и взятки, ГКНБ не за красивые глаза его выпустило, значит сверху пришла команда - ОтПУСТИТЬ.

Если есть возможность, надо уезжать из этой страны

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Жалоба модератору
Атыр Нурматова
10.07.2018, 16:52
Карма: +9
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 20
Минусов: 11
Комментариев: 19

Артыкбаев эч качан кача албайт. Атамбаев бирок качырууга аракет кылат, колунан келбейт. Азыр жөө жомокторду чыгарып жаткан да ушулар. 

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Самат Муктаров
10.07.2018, 17:07
Карма: +8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 37
Минусов: 29
Комментариев: 78

Главное его не отпустили и все, зачем такой кипиш из за этого вора, такие воры должны сидеть в тюрьме похоже Атамбаевские Медиа поднимает шумиху чтобы запутат народ.

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Салянова
10.07.2018, 17:54

Акмат Бакиев - 2!

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Рем
10.07.2018, 19:18

Сотрудники СИЗО ГКНБ всё равно там же находятся, в случае если их по статье коррупция возьмут, поэтому оттуда "легко" ускользают другие коррупционеры...

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