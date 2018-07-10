Депутат Артыкбаев исчез. Его нет ни в одной из больниц Кыргызстана. Сбежал?

Пациент под именем Осмонбек Артыкбаев в специализированную больницу не поступал. Об этом "Вечерке" сообщила заместитель главврача ГУ КБ УДПП КР Александра Олексюк.

- Осмонбек Артыкбаев к нам еще не поступал. Его фамилии нет по списку как среди бюджетных пациентов, так и платных. Его нет ни на дневном, ни на ночном стационаре. Мы перепроверили несколько раз. По идее, депутаты должны поступать к нам, т.к. мы являемся специализированной больницей. Но я не знаю, какая у него патология, какая скорая его забирала с СИЗО, - сказала зам главврача.

При этом, отметим, VB.KG в ГКНБ подтвердили, что следственно-арестованный депутат парламента Осмонбек Артыкбаев находится на лечении в специализированной больнице. Однако, подробности пресс-служба ведомства сообщать наотрез отказалась. Заявив, что "не может распространять информацию о здоровье депутата".

- Выясняйте сами у его адвокатов! – заявили в ГКНБ.

Ранее адвокат Осмонбека Артыкбаева Айжан Орозакунова сообщила, что не знает, где ее подзащитный.

В Минздраве также заверили, что ни в одно медучреждение страны арестованный Осмонбек Артыкбаев не поступал.

В Государственной погранслужбе на вопрос о возможном выезде Артыкбаева из страны отвечать отказались, ссылаясь на конфиденциальность информации.

Напомним, Генеральным прокурором 5 июня было возбуждено уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша КР Осмонбека Артыкбаева по ст. 303 ч.1 "Коррупция" УК КР при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ г. Бишкек". Артыкбаев был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.

Государственная служба исполнения наказаний КР, которая могла бы и должна знать, где находится Артыкбаев, для комментариев в данный момент недоступна. Возможно, позже представители ГСИН развенчают домыслы о возможном побеге парламентария.