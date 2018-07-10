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ГКНБ и адвокат рассказали разные версии о местонахождении Артыкбаева

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- Оксана Гут
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В пресс-службе ГКНБ КР отреагировали на публикацию VB.KG о том, что подследственного депутата Осмонбека Артыкбаева нет ни в одной из больниц Кыргызстана.

- Осмонбек Артыкбаев никуда не исчез. Он находится в специализированной клинике в Бишкеке под охраной ГКНБ. Проводятся плановые диагностические процедуры, - заявили в ведомстве.

Немногим позже с редакцией связалась адвокат подследственного депутата Айжана Орозакунова. Она рассказала о состоянии здоровья своего подзащитного, а также о том, куда поместили Артыкбаева.

- Артыкбаев в настоящее время находится на стационарном обследовании и лечении в Национальном центре кардиологии и терапии имени Миррахимова с клиническим диагнозом: КБС нестабильная прогрессирующая стенокардия. Атеросклероз аорты, коронарных, мозговых, сонных артерий. Гипертоническая болезнь третьей степени, очень высокого риска. ХОБЛ второй степени, среднетяжелое течение, риск обострения. В настоящее время Артыкбаева готовят к операции, - сказала адвокат.

Она также отметила, что депутат находится под охраной. А ее к подзащитному не допускают, из-за его тяжелого состояния".

URL: https://www.vb.kg/372035
Теги:
ГКНБ, ТЭЦ, Осмонбек Артыкбаев, уголовная ответственность, здоровье
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Комментарии
ббб
10.07.2018, 17:43

сценарии будет как у Акмата Бакиева? 

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Мирлан
10.07.2018, 18:09

Что -то они реально не договаривают. Потому что если у него нестабильная прогрессирующая стенакардия - то его сразу поместили бы в реанимацию Кардиологии Миррахимова. А раз его туда не взяли(потому что туда просто так не берут) и он находится на стационарном лечении - значит у него не так страшно, и нет угрозы для жизни. В общем, все это похоже на какую то запланированную операцию по организации побега. Вот честное слово, все смахивает на симуляцию и подготовку побега. Скоро всем покажут "страшные" результаты анализов и его вывезут на операцию за рубеж. И  все... 

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Владимир Иванов
10.07.2018, 18:52
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 0
Комментариев: 7

ббб

сценарии будет как у Акмата Бакиева? 

Сценарий будет как у Келдибекова, которому поковырялись в коленке, запечатлев это на видеокамеру и после этого выпустили, как тяжело больного.

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Самат Муктаров
10.07.2018, 19:46
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Плюсов: 37
Минусов: 29
Комментариев: 78

Такие ценарии были во время Атамбаева это Атамбаев у всех взял бабки и отпустил таким путём, но сейчас не сработает такие приемы Атамбаева.

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