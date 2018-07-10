ГКНБ и адвокат рассказали разные версии о местонахождении Артыкбаева

В пресс-службе ГКНБ КР отреагировали на публикацию VB.KG о том, что подследственного депутата Осмонбека Артыкбаева нет ни в одной из больниц Кыргызстана.

- Осмонбек Артыкбаев никуда не исчез. Он находится в специализированной клинике в Бишкеке под охраной ГКНБ. Проводятся плановые диагностические процедуры, - заявили в ведомстве.

Немногим позже с редакцией связалась адвокат подследственного депутата Айжана Орозакунова. Она рассказала о состоянии здоровья своего подзащитного, а также о том, куда поместили Артыкбаева.

- Артыкбаев в настоящее время находится на стационарном обследовании и лечении в Национальном центре кардиологии и терапии имени Миррахимова с клиническим диагнозом: КБС нестабильная прогрессирующая стенокардия. Атеросклероз аорты, коронарных, мозговых, сонных артерий. Гипертоническая болезнь третьей степени, очень высокого риска. ХОБЛ второй степени, среднетяжелое течение, риск обострения. В настоящее время Артыкбаева готовят к операции, - сказала адвокат.

Она также отметила, что депутат находится под охраной. А ее к подзащитному не допускают, из-за его тяжелого состояния".