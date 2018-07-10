Кулматов - единственный, кого лишают свидания с супругой

В отличие от других фигурантов уголовных дел следствие не дает свиданий с женой Кубанычбеку Кулматову. Об этом VB.KG сообщил адвокат экс-мэра Бишкека Сергей Слесарев.

По словам защитника, супруга неоднократно писала заявления о предоставлении такой возможности.

- Мы в устном порядке также обращались к следствию и руководству ГКНБ. К сожалению, никаких ответов на это так и не получили. Насколько мне известно, на практике в свидании никому не отказывают. А вот Кулматова этой возможности лишили. Кроме как предвзятостью это не назовешь, - отметил Слесарев. .

На вопрос редакции VB.KG о самочувствии Кубанычбека Кенешовича его адвокат добавил, что на здоровье подзащитный не жалуется.

- Он очень сильный в моральном плане человек. Также не высказывал он и претензий на свое содержание в СИЗО.