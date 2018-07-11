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Днем нельзя. В Кыргызстане запретили проезд грузовых авто по трассам

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- Виктория Григоренко
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В Кыргызстане введено временное ограничение движения грузовых автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования с 1 июля по 1 сентября 2018 года. Об этом сообщили в Минтрансе КР.

По информации, данная норма утверждена в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования и увеличения сроков их эксплуатации.

"Ограничение вводится с 09:00 часов утра до 20:00 часов вечера при достижении дневной температуры воздуха 28 градусов и выше. В это время запрещается движение большегрузных и крупногабаритных автотранспортных средств с максимальной общей массой 25 тонн и нагрузкой на одну ось более 7 тонн. Пропуск транспорта будет проходить по этим параметрам. Агентству автотранспорта предписано проводить разъяснительную работу с физическими и юридическими лицами, осуществляющими грузовые перевозки по территории КР", - пояснили в Минтрансе.

В свою очередь, департаменту дорожного хозяйства при Минтрансе дано распоряжение по установке дорожных знаков, запрещающие движение грузовых транспортных средств на автомобильных трассах общего пользования.

Контроль за соблюдением водителями временных ограничений движения автотранспортных средств возложен на Агентство автотранспорта, а также ГУОБДД КР.

"Приказ не распространяется на автотранспортные средства: осуществляющие перевозку пассажиров; выполняющие перевозки по доставке гуманитарной помощи; осуществляющие перевозку крупногабаритных и специальных грузов, на основании специальных разрешений, выдаваемых уполномоченным государственным органом; осуществляющие перевозку опасных грузов; дорожных органов Минтранса, подрядных организации, задействованных в строительстве, реконструкции, реабилитации и содержании автомобильных дорог общего пользования КР, исключительно на участках, переданных им по ордеру на производство дорожных работ и подъездных путей к данным участкам", - подчеркнули в ведомстве.

URL: https://www.vb.kg/372050
Теги:
дороги, Кыргызстан, Минтранском
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