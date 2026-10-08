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Депутат предложил наказывать девушек за "обман" мужчин с возрастом

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Депутат Жогорку Кенеша Советбек Рустамбек уулу выступил с инициативой привлекать к ответственности несовершеннолетних девушек, которые сознательно вводят мужчин в заблуждение относительно своего возраста.

Парламентарий заявил, что к нему поступает множество обращений от жителей регионов. По его словам, нередко складывается ситуация, когда девушки уверяют партнеров, что им уже исполнилось 18 лет, а после интимной близости мужчины оказываются под следствием и получают от 15 до 18 лет лишения свободы.

Для пресечения подобных схем и шантажа нардеп считает необходимым разработать отдельный законопроект, который зафиксирует ответственность за организацию таких провокаций.

Почему тема защиты мужчин от юных обольстительниц вдруг стала для народного избранника столь приоритетной и что именно подтолкнуло его к такой инициативе - остаётся только догадываться.


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URL: https://www.vb.kg/462132
Теги:
Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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