Полпредом кабмина в Ошской области станет брат Райыма Матраимова?

Всё решено, братишка Раима миллионера будет правит Ошом.
Пост полномочного представителя правительства в Ошской области вместо Таалайбека Сарыбашева может занять один из трех предполагаемых кандидатов. В частности, это Давранбек Маматалиев, Байыш Юсупов и Тилек Матраимов.
"Вечерка" решила разобраться - кто эти люди?
Маматалиев Давран Маматалиевич
Дата рождения: 1978 г.
Место жительства: г. Ноокат Ошской области
Национальность: кыргыз
Знание языков: кыргызский, русский
Трудовая деятельность: заведующий отделом планирования капитальных вложений Министерства финансов КР;
С февраля 2017 г. назначен главой государственной администрации – акимом Ноокатского района Ошской области КР.
Юсупов Байыш Юсупович
Дата рождения: 1957 г.
Место рождения: с. Сарай Кара-Сууйского района Ошской области
Национальность: кыргыз
Знание языков: кыргызский, русский
Трудовая деятельность: секретарь Кара-Суйской районного отделения партии "Ак жол";
С октября 2009 глава государственной администрации - аким Кара-Суйского района Ошской области КР;
В 2013 г. назначен первым заместителем полномочного представителя правительства в Ошской области КР.
Матраимов Тилек Исмаилович
Национальность: кыргыз
Знание языков: кыргызский, русский
Трудовая деятельность: с февраля 2012 г. глава государственной администрации - аким Кара-Суйского района Ошской области КР.
Отметим, 9 июля коалиция большинства (СДПК, "Мекеним Кыргызстан" и "Бир бол") Ошского горкенеша единогласно поддержала кандидатуру Таалайбека Сарыбашева на пост мэра города Ош.
Выборы градоначальника состоятся 18 июля.
Отметим, что последний кандидат - Тилек Матраимов, является младшим братом небезызвестного "Райыма-миллиона", одного из самых скандальных таможенников времен Атамбаева.