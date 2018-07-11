Полпредом кабмина в Ошской области станет брат Райыма Матраимова?

Пост полномочного представителя правительства в Ошской области вместо Таалайбека Сарыбашева может занять один из трех предполагаемых кандидатов. В частности, это Давранбек Маматалиев, Байыш Юсупов и Тилек Матраимов.

"Вечерка" решила разобраться - кто эти люди?

Маматалиев Давран Маматалиевич

Дата рождения: 1978 г.

Место жительства: г. Ноокат Ошской области

Национальность: кыргыз

Знание языков: кыргызский, русский

Трудовая деятельность: заведующий отделом планирования капитальных вложений Министерства финансов КР;

С февраля 2017 г. назначен главой государственной администрации – акимом Ноокатского района Ошской области КР.

Юсупов Байыш Юсупович

Дата рождения: 1957 г.

Место рождения: с. Сарай Кара-Сууйского района Ошской области

Национальность: кыргыз

Знание языков: кыргызский, русский

Трудовая деятельность: секретарь Кара-Суйской районного отделения партии "Ак жол";

С октября 2009 глава государственной администрации - аким Кара-Суйского района Ошской области КР;

В 2013 г. назначен первым заместителем полномочного представителя правительства в Ошской области КР.

Матраимов Тилек Исмаилович

Национальность: кыргыз

Знание языков: кыргызский, русский

Трудовая деятельность: с февраля 2012 г. глава государственной администрации - аким Кара-Суйского района Ошской области КР.

Отметим, 9 июля коалиция большинства (СДПК, "Мекеним Кыргызстан" и "Бир бол") Ошского горкенеша единогласно поддержала кандидатуру Таалайбека Сарыбашева на пост мэра города Ош.

Выборы градоначальника состоятся 18 июля.

Отметим, что последний кандидат - Тилек Матраимов, является младшим братом небезызвестного "Райыма-миллиона", одного из самых скандальных таможенников времен Атамбаева.