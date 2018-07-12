"Кумтор" улучшает условиях жизни жителей региона

"Кумтор" выдает средства для микрокредитования сельского хозяйства, животноводства и развития отечественного производства жителей Иссык-Кульской области. Об этом сообщается на сайте компании.

Как отмечается, речь идет о Джети-Огузском, Тонском районах и городе Балыкчи.

"Деятельность микрокредитных агентств началась в 2006 году с открытия МКА "Жети-Огуз". В Тонском районе МКА открылось в 2011 году, а балыкчинское агентство начало деятельность в 2012 году. КГК является учредителем всех трех финансовых организаций. Данные компании предоставляют кредиты от 50 000 до 500 000 сомов сроком до четырех лет. Финансирование проектов в сфере сельского хозяйства и животноводства ведется под 10 процентов годовых. Другие сферы экономики кредитуются под 12 процентов", - говорится в информации.

Так, благодаря средствам КГК, в селе Ак-Терек Жети-Огузского района развивается проект по реализации саженцев плодово-ягодных культур.

"Порядка 3 000 саженцев абрикосового дерева высажено частным предпринимателем в окрестностях Балыкчи. В перспективе он планирует отправлять фрукты на экспорт в страны ближнего зарубежья. А в Тонском районе удалось открыть с помощью кредита юрточный гостевой дом на берегу озера Иссык-Куль. Теперь там принимают туристов, как настоящих кочевников – размещают в юртах, угощают национальными напитками и дают проникнуться культурой народа", - подчеркивается в сообщении.