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Абонент недоступен: куда уехал Албек Ибраимов?

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- Марина Осипова
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Пресс-служба мэрии Бишкека поясняет, мэр столицы Албек Ибраимов ушел в отпуск с 10 июля по 8 августа.

"Куда он уехал? Мы такой информацией не располагаем и комментировать не можем", - ответили "Вечерке".

Безусловно, градоначальник имеет право на отдых, но, как правило, руководители таких стратегических ведомств, как мэрия столицы, остаются на связи, или вовсе не уезжают "из дома".

Но Албек Сабирбекович мало того, что взял себе "полный" отпуск на 22 дня, так еще и отключил основные телефоны. Связаться с ним редакции VB.KG пока не удалось. "Абонент недоступен или отключен", - ответил голос-робот.

Надеемся, мэр выйдет с нами на связь и развеет сомнения по поводу того где он находится, куда уехал, и вернется ли.

URL: https://www.vb.kg/372105
Теги:
мэрия, Бишкек, Албек Ибраимов, Кыргызстан, Отпуск, Лето
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Комментарии
место наших депутатов возле параши
12.07.2018, 14:25

отдохнуть решил человек, устал, дайте ему пару дней просто проветрить мозги. 

сам он несколько раз хотел уйти, не держится он за это кресло, он уйдет и власть на его место посадит очередного свата, брата, зятя и тому подобного кудаа

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Эдил Азимов
12.07.2018, 15:06
Карма: +4
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Минусов: 9
Комментариев: 26

Мэрди эч кууп аткан жери жок. Кеп анын Дастан ишканасына тиешесинде болуп жатат. Күнөөсү далилденсе мыйзам алдында жооп бериши керек.

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Алмаз
12.07.2018, 17:32

Все, и это тоже чухнул, как и райым и шадиев

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12345
12.07.2018, 19:04

Нормальный мэр между прочим

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Согласны
12.07.2018, 19:37

12345

Нормальный мэр между прочим

Я тоже того же мнения, но земли то при нем также раздавали

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Нурия Халидова
12.07.2018, 19:38
Карма: 0
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Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 2

Каждый человек имеет право на отдых.  Оно прописано в Конституции и Трудовом Кодексе. Информации о пересечении им границы не поступало, поэтому делать какие-то выводы - только тешить эго троллей.

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Нурия Халидова
12.07.2018, 19:39
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Минусов: 0
Комментариев: 2

12345

Нормальный мэр между прочим

Мэр отличный, но кто сейчас смотрит на профессиональные качества?

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Гвоздь
12.07.2018, 19:47

Мэр отличный? А где деревья? Где, Где продуваемость столицы. Превратил город в Сахару, и теперь уже к сожалению ничего не сделаешь. Даже если ему смертную казнь назначат. Городу от этого не жарко не холодно. Слезы наварачиваются от того что этот варвал с городом сделал. Да как у вас язык поворачивается такое писать?

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Городской
12.07.2018, 19:58

Этот Атамбаевский подпевала, не только деревья все повыкарчовывал. Он еще и Гостехинспекцию распустил на столько что АГЗСы по городу как семачки кустарные дань платят, почему к проверяющему органу не принимались никакие меры? Потому что они эту дань в свою очередь Албеку носили.

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Самат Муктаров
12.07.2018, 20:11
Карма: +6
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Плюсов: 42
Минусов: 36
Комментариев: 99

Албек Ибраимов коёндун сүрөтүн тарттыбы?

Эртең, 13-июлда Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары кезексиз сессияга чогулушу күтүлүүдө. Бул тууралуу шаардык кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаев маалымат булактарынын бирине билдирген.

Анын айтымында кезексиз сессияга чакыруунун демилгечилери фракция лидерлери болушкан.

«Кезексиз сессияда биз акыркы биринчи-вице-мэр, бир катар жетекчилерге карата кылмыш ишинин козголуушу сыяктуу окуяларга байланыштуу шаардын жашоосун камсыздоодогу түзүлгөн кырдаалды карайбыз», - дейт ал.

Алмаз Кененбаевдин айтымында борбор калаанын мэри Албек Ибраимовго сессияга чакырган телефонограмма жөнөтүлдү, азырынча ал келери же келбеси белгисиз. Шаар башчысы эс алууда жүрөт.

«Мэр эмнеге мына ушундай убакта, анын биринчи орун басарын камакка алып, кылмыш иши козголгон чакта, жылуулук сезонуна даярдык жүрүп атканда эс алууга чыгып алганы түшүнүксүз. Бишкек шаардык кеңеши да шаардын жашоо ишмердүүлүгүнө жоопкерчиликтүү экенин түшүнүп, сессия өткөрүүнү чечти», - дейт А. Кененбаев.

Ал эми коалициялык көпчүлүктүн лидери Таалайбек Сагынов бул кезексиз сессияда депутаттар борбор калаа мэри Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөөсү да күтүлө турганын билдирди. 

Кыязы, эс алууга кеткен А. Ибраимов ошондон ары биротоло «эс алат» окшойт.  

Булак: NazarNews.kg

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