Абонент недоступен: куда уехал Албек Ибраимов?

Пресс-служба мэрии Бишкека поясняет, мэр столицы Албек Ибраимов ушел в отпуск с 10 июля по 8 августа.

"Куда он уехал? Мы такой информацией не располагаем и комментировать не можем", - ответили "Вечерке".

Безусловно, градоначальник имеет право на отдых, но, как правило, руководители таких стратегических ведомств, как мэрия столицы, остаются на связи, или вовсе не уезжают "из дома".

Но Албек Сабирбекович мало того, что взял себе "полный" отпуск на 22 дня, так еще и отключил основные телефоны. Связаться с ним редакции VB.KG пока не удалось. "Абонент недоступен или отключен", - ответил голос-робот.

Надеемся, мэр выйдет с нами на связь и развеет сомнения по поводу того где он находится, куда уехал, и вернется ли.