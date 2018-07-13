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Турция предложила Кыргызстану альтернативу лицеев "Себат"

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- Виктория Григоренко
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Школа "Себат" в Кыргызстане открыта сторонниками Гюлена напрямую, и действует по той же опасной схеме, что и в Турции. Об этом сообщил Чрезвычайный посол данного государства Женгиз Камиль Фырат на сегодняшней встрече с журналистами.

"Когда мы спросили у Кыргызстана, зачем препятствуют закрытию этой организации, они (власти - ред.) сказали, что школы дают качественное образование. Если проблема в этом, мы готовы предложить вашей республики альтернативу – сотрудничество в рамках государственного фонда "Маариф", - отметил посол.

Заработная плата преподавателей до 40 тысяч сомов, но и снизятся выплаты учеников. Да и полученные дипломы будут, как обещают турецкие партнеры, котироваться не только в Турции, но и других государствах.

"Выбор за вашим государством", - добавил Женгиз Камиль Фырат.

Напомним, функционирующие в Кыргызстане с 1992 года кыргызско-турецкие лицеи "Себат" переименованы в "Сапат" в конце марта 2017 года. После попытки военного переворота, который произошел в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 год, турецкие власти неоднократно поднимали вопросы по закрытию этих лицеев, которые якобы имеют отношение к Гюлену. Власти Турции обвиняют Гюлена в организации заговора. Ранее турецкие лицеи были переименованы и в Казахстане.

URL: https://www.vb.kg/372139
Теги:
образование, оппозиция, Турция, экстремизм, Кыргызстан
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Комментарии
ава
13.07.2018, 16:56

Хорошо было бы. А то в Себатесапате граждане КР- преподаватели получают копейки, а граждане ТР очень и очень много по нашим меркам. А оплата учебы тоже высокая. Надобы пересмотреть 

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