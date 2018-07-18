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Выбора нет? Ош обрел нового мэра

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- Виктория Григоренко
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Южной столице Кыргызстана выбрали нового мэра. Им стал бывший губернатор Ошской области Таалайбек Сарыбашов. Сегодняшняя повестка дня внеочередного заседания Горкенеша Оша полностью была посвящена этому событию.

Примечательно, что претендовал на этот пост всего один человек - ныне избранный. Другие желающие сняли свои кандидатуры еще до выборов. Сам Таалайбек Сарыбашов выдвинут в качестве кандидата в градоначальники коалицией большинства.

В соцсетях ошане пишут, что крайне недовольны прошедшими выборами, отмечая их формальность и безальтернативность. Критике подвергаются и депутаты Горкенеша, которые, по словам местных жителей, показали свою полную несостоятельность.

"Они даже не пытались создать видимость тайны голосования. Если в том же Джалал-Абаде хотя бы создали показательные выборы, то в Оше не смогли сделать даже это", - возмутились южане.

Но, как говорится, решение принято и обжалованию не подлежит. Альтернативы "депутатским" выборам мэров городов в Кыргызстане нет.

Возможно, своей работой новый мэр рассеет сомнения и заслужит доверие горожан.

URL: https://www.vb.kg/372208
Теги:
выборы, Ошская область, Кыргызстан, мэр, Таалайбек Сарыбашов
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Комментарии
Донбас
18.07.2018, 15:02

Не внует доверия. Но как классно все подогнали

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