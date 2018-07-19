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"Вечерка" объявляет альтернативные выборы мэра Бишкека

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- Виктория Григоренко
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Правительство КР решает вопрос в отношении мэра Бишкека Албека Ибраимова. И, судя по всему, сегодня премьер-министр должен сказать - поддерживает ли он вотум недоверия, выраженный депутатами БГК.

Конечно, есть шанс, что Мухамметкалый Абулгазиев оставит Албека Ибраимова в должности, но очень маленький. В связи с чем в обществе уже обсуждаются кандидатуры возможных претендентов на пост мэра столицы. Это председатель БГК Алмаз Кененбаев, бывший министр транспорт и дорог Аргынбек Малабаев и экс-председатель Горкенеша Азиз Суракматов.

Примечательно, что представители общественности выступают за первого претендента. Так как многие из них уверены, что Алмаз Кененбаев хорошо знает проблемы города в отличие от других "желающих". Еще одна часть граждан продвигает на пост мэра Бишкека нынешнего внефракционного депутата ЖК Жанара Акаева.

Кененбаев имеет два высших образования по специальностям "бухучет, контроль и анализ хозяйственной деятельности" и юриспруденция. Депутатом БГК он работает с 2012 года, с 2016 года является еще и председателем Горкенеша.

Его "конкурент" Азиз Суракматов также имеет два высших образования. По одной из специальностей он – архитектор. Должность главы БГК он занимал в 2008-2010 году. Примечательно, что депутатом городского Кенеша он вошел по списку президента Курманбека Бакиева.

Третий претендент Аргынбек Малабаев, ранее возглавлявший не только Управление городского транспорта мэрии Бишкека, но и Минтрас - вовсе личность неоднозначная. Его имя фигурирует в коррупционном скандале, связанном с распределением денег при строительстве одной из дорог Кыргызстана. Ничем особо примечательным он не отличился и на посту главы "Кыргыз Темир Жолу", который занял после апреля 2010 года.

Четвертый кандидат "от народа" на должность градоначальника Жанар Акаев – в 2015 году был пресс-секретарем президента КР Алмазбека Атамбаева. Однако в марте 2017 года из-за критических высказываний исключен из СДПК и на сегодняшний день является внефракционным депутатом.

Да, власть уже давно решила, что граждане не в состоянии выбрать себе мэра, потому имеем, что дали. Но высказывать свое мнение нам пока не запрещают. Предлагаем нашим читателям принять участие в "альтернативных выборах" мэра Бишкека. Кого бы вы хотели видеть на этом посту? Предлагайте кандидатуры наиболее импонирующих вам деятелей, включим их в список:

URL: https://www.vb.kg/372221
Теги:
Азиз Суракматов, Алмазбек Атамбаев, Аргынбек Малабаев, Мухамметкалый Абулгазиев, Бишкекский горкенеш, мэрия, выборы, Жанарбек Акаев, Бишкек, Албек Ибраимов, мэр, Алмаз Кененбаев
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Комментарии
Кубан
19.07.2018, 09:51

Все эти кандидаты не подойдут. Они все воры и уже показали себя. Крысы должны сидеть на зоне! 

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Болот
19.07.2018, 10:31

Как у нас говорят Не можете разделит шкуру не застреленного медведя. 

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123
19.07.2018, 11:16

Кененбаев - это просто молодой коррупционер

БГК это сборище бизнесменов, которые крышуют свой бизнес: маршруточный бизнес, земли под строительство, левые тендеры на капстроительство

Сборище аферистов и коррупционеров.

Из всех вариантов - Жанар Акаев выглядит самым не погрязшим в коррупции.

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Чел
19.07.2018, 11:17

Ни рыба, ни мясо.

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Омыркулов
19.07.2018, 11:38

Кененбаев мой ученик, будет воровать не хуже чем Я!

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зап/части для ТНВД -
19.07.2018, 11:42
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 4
Минусов: 0
Комментариев: 23

Распустить парламент и Горкенеш.

Предлагаю утвердить МЭРом женщину!!!

Кандидатуры есть:

Лисниченко В.М.

Отунбаеву Р.И.

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вм
19.07.2018, 11:52

нам не выбирать. будет "чейто" друг и товарищ....

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Горожане
19.07.2018, 11:58

Вопрос всем кандидатам:

До каких пор жители Бишкека будут отдавтаь ПРАВО выбора мэра, группе проходимцев из БГК? Почему сброд из 45 депутатов БГК решает за 1 млн. жителей Бишкека?

Мы бьем себя в грудь, о том что мы единственная демократия в Центральной Азии, что президенты меняются в ходе выборов, никто не сидит пожихненно как у соседей, но ПОЧЕМУ тогда мэр самого большого города избирается 0.01% (одной сотой процента) населения города?

Из 4 последних мэров, все как мимнимум были или ожидаются быть под следствием, а кое-кто и отсидел:

- Тюлеев

- Омуркулов (разворовал земли, но замял уголовное дело благодаря своему однакАШнику)

- Кулматов

- Ибраимов

Очередной мэр от власти ничем не будет лучше своих предшественников. Так же будет воровать, раздавать земли себе и своим друзьям, лезть дальше в ЖК, лезть по партийной лестнице, обрастая коррупционными связями. Потому что такая система развращает и поощряеть воровать, рабоать только на свой карман и карман своих покровителей, но никак не работать ради жителей города.     

Чем бишкекчане хуже жителей Тбилиси, Нью-Йорка, Львова, Праги? Почему самая коррумпированная часть общества решает за всех???  

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Читатель
19.07.2018, 12:58

Или Акаева, или силовикамнкдно назначить, как в Узбекистане. Бывшие начальники УВД назначаются Хакимами областей и районов. Сразу же везде дисциплина, чистота и порядок. Все исполняется точно и в срок. Поставьте силовика и будет порядок в городе. А эти бизнесмены думают лишь о своём кармане. Их нельзя допускать к Власти. Это самые опасные люди. В голове лишь деньги. Подумайте Власть!!!

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Макс
19.07.2018, 13:58

Люди очнитесь! Алмаз Кененбаев это шурин Максима Бакиева! Его сестра жена Макса!!! Думаете он сестре не поможет!? 

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