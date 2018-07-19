"Вечерка" объявляет альтернативные выборы мэра Бишкека

Правительство КР решает вопрос в отношении мэра Бишкека Албека Ибраимова. И, судя по всему, сегодня премьер-министр должен сказать - поддерживает ли он вотум недоверия, выраженный депутатами БГК.

Конечно, есть шанс, что Мухамметкалый Абулгазиев оставит Албека Ибраимова в должности, но очень маленький. В связи с чем в обществе уже обсуждаются кандидатуры возможных претендентов на пост мэра столицы. Это председатель БГК Алмаз Кененбаев, бывший министр транспорт и дорог Аргынбек Малабаев и экс-председатель Горкенеша Азиз Суракматов.

Примечательно, что представители общественности выступают за первого претендента. Так как многие из них уверены, что Алмаз Кененбаев хорошо знает проблемы города в отличие от других "желающих". Еще одна часть граждан продвигает на пост мэра Бишкека нынешнего внефракционного депутата ЖК Жанара Акаева.

Кененбаев имеет два высших образования по специальностям "бухучет, контроль и анализ хозяйственной деятельности" и юриспруденция. Депутатом БГК он работает с 2012 года, с 2016 года является еще и председателем Горкенеша.

Его "конкурент" Азиз Суракматов также имеет два высших образования. По одной из специальностей он – архитектор. Должность главы БГК он занимал в 2008-2010 году. Примечательно, что депутатом городского Кенеша он вошел по списку президента Курманбека Бакиева.

Третий претендент Аргынбек Малабаев, ранее возглавлявший не только Управление городского транспорта мэрии Бишкека, но и Минтрас - вовсе личность неоднозначная. Его имя фигурирует в коррупционном скандале, связанном с распределением денег при строительстве одной из дорог Кыргызстана. Ничем особо примечательным он не отличился и на посту главы "Кыргыз Темир Жолу", который занял после апреля 2010 года.

Четвертый кандидат "от народа" на должность градоначальника Жанар Акаев – в 2015 году был пресс-секретарем президента КР Алмазбека Атамбаева. Однако в марте 2017 года из-за критических высказываний исключен из СДПК и на сегодняшний день является внефракционным депутатом.

Да, власть уже давно решила, что граждане не в состоянии выбрать себе мэра, потому имеем, что дали. Но высказывать свое мнение нам пока не запрещают. Предлагаем нашим читателям принять участие в "альтернативных выборах" мэра Бишкека. Кого бы вы хотели видеть на этом посту? Предлагайте кандидатуры наиболее импонирующих вам деятелей, включим их в список: