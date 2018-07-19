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Кто из представителей НПО приглашен на встречу с президентом КР?

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- Виктория Григоренко
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Среди активистов, приглашенных на встречу с Сооронбаем Жээнбековым: Азиза Абдирасулова, Турсунбек Акун, Эдил Байсалов, Мавлян Аскарбеков, Чолпон Джакупова, Токтайым Уметалиева, Эмиль Шукуров.

Как отмечается, встреча проходит в формате "вопрос-ответ".

Президент КР высказал пожелание, чтобы представители гражданского общества направили все свои знания, опыт и энергию на созидание ради интересов народа. Были активными не только в политических вопросах, но и в решении других проблем страны.

"У всех нас одна миссия - развитие Кыргызстана, укрепление его независимости, свободы, демократических ценностей, согласия. Как говорил великий писатель Чынгыз Айтматов "Мы все в одной лодке". Наша лодка - Кыргызстан", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

В последнее время в Кыргызстане появилось сильное гражданское общество и это достижение, которым можно гордиться, уверен президент страны.

"Этот потенциал в интересах государства необходимо сохранять и укреплять. Мы готовы работать с гражданским сектором, быть партнерами, мы открыты для конструктивных идей и критики", - заключил Жээнбеков.

Напомним, на встречу с главой государства приглашены 40 представителей неправительственных организаций и общественных активистов. Это первая встреча президента с гражданским сектором.

URL: https://www.vb.kg/372234
Теги:
НПО, президент, Сооронбай Жээнбеков, Токтайым Уметалиева, Чолпон Джакупова, Эдиль Байсалов
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Комментарии
Атыр Нурматова
19.07.2018, 11:45
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Сумма оценок комментариев
Плюсов: 24
Минусов: 16
Комментариев: 29

Нурбек Токтакуновду чакырбай эле койсо болмок экен. Ал азыр Сапар Исаковдун ишин бурмалап жатпайбы. Акыйкаттыктан алыстардын кебин угуштун кереги жок.

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Жалоба модератору
Самат Муктаров
19.07.2018, 13:50
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 57
Минусов: 55
Комментариев: 132

Он же не Атамбаев чтобы разделить людей, я помню втречу Атамбаева журналистами что они не брали журналиста телеканала сентябрь.

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