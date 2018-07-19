Кто из представителей НПО приглашен на встречу с президентом КР?

Среди активистов, приглашенных на встречу с Сооронбаем Жээнбековым: Азиза Абдирасулова, Турсунбек Акун, Эдил Байсалов, Мавлян Аскарбеков, Чолпон Джакупова, Токтайым Уметалиева, Эмиль Шукуров.

Как отмечается, встреча проходит в формате "вопрос-ответ".

Президент КР высказал пожелание, чтобы представители гражданского общества направили все свои знания, опыт и энергию на созидание ради интересов народа. Были активными не только в политических вопросах, но и в решении других проблем страны.

"У всех нас одна миссия - развитие Кыргызстана, укрепление его независимости, свободы, демократических ценностей, согласия. Как говорил великий писатель Чынгыз Айтматов "Мы все в одной лодке". Наша лодка - Кыргызстан", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

В последнее время в Кыргызстане появилось сильное гражданское общество и это достижение, которым можно гордиться, уверен президент страны.

"Этот потенциал в интересах государства необходимо сохранять и укреплять. Мы готовы работать с гражданским сектором, быть партнерами, мы открыты для конструктивных идей и критики", - заключил Жээнбеков.

Напомним, на встречу с главой государства приглашены 40 представителей неправительственных организаций и общественных активистов. Это первая встреча президента с гражданским сектором.