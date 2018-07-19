В Сузакском районе отец потерял 5-летнюю дочь

Поиски 5-летней девочки в центре отдыха села Кара-Алма в Сузакском районе Джалал-Абадской области пока не дали никаких результатов. Об этом "Вечерке" сообщили в пресс-службе МЧС КР.

Ребенка ищут со вчерашнего вечера. Как оказалось, отец девочки, с его же слов, упустил ее из виду еще днем, примерно в полдень. Однако сообщение о пропаже несовершеннолетней поступило лишь в 20.40. Все это время родственники потерявшейся пытались найти малышку собственными силами.

19 июля в 6.00 утра поисковыми работами занялись 10 спасателей МЧС, родственники ребенка и добровольцы.